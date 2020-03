Coronavirus: Transmetro solo podrá transportar a 100 personas en cada unidad

A partir de este domingo 15 de marzo, las unidades de Transmetro solo podrán transportar a 100 personas. Esto obedece a la prohibición que emitió el Ejecutivo en el que no pueden realizarse actividades públicas o privadas en donde participen más de 100 personas.

La medida tendrá que ser controlada por la Municipalidad de Guatemala, según explicó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval.

Si utiliza el Transmetro para movilizarse preste atención a esto: "Las unidades no podrán transportar a más de 100 personas". 🚎 pic.twitter.com/Zmu4fvMW16

Estas y otras restricciones obedecen al plan de contención del Gobierno para evitar la propagación del Coronavirus, Covid 19. Ya que no han sido ubicadas todas las personas que viajaron con el primer contagiado del virus.

Además, el Ejecutivo explicó que cada empresa deberá decidir sobre el personal, ya que la limitación de 100 personas en actividades no aplica en lo laboral.

👩‍💻👨‍🔧👩‍🚒👩‍✈️👨‍⚖️🤵‍♂️🧑‍🏭Si aún no sabe si debe ir a trabajar o no, lo mejor es que se comunique con su jefe o encargado de área. La restricción de más de 100 personas no aplica a lo laboral. pic.twitter.com/LmdyP4kEKT

— Dulce Rivera (@drivera_gtv) March 15, 2020