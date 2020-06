Coronavirus: Salud hará auditoría interna porque hospitales públicos y privados no cumplen con reporte diario de casos

La cartera emitió una nota aclaratoria en la que anunció la auditoría de la base de datos y los sistemas de reportes de casos de coronavirus en Guatemala.

“La Ministra de Salud ha ordenado una auditoría inmediata de la base de datos y los sistemas de reporte, al encontrar que algunos hospitales de la red pública y una mayoría de laboratorios y hospitales de la red privada no tienen al día el reporte obligatorio de casos que deben notificar por ley al ente rector”, señala.

Añade que “los datos validados serán publicados en cuanto las unidades que deben reportar finalicen sus entregas en los próximos días”.

Julia Barrera, vocera del Ministerio de Salud, dijo que “podría haber cambios” en los reportes oficiales que el gobierno ha proporcionado desde que inició la pandemia, “pero será resultado de la auditoría”.

Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid), criticó la gestión de los laboratorios privados que están realizando pruebas, pero no cumplen con el reporte obligatorio al Ministerio de Salud.

No es posible que los laboratorios privados decidan hacer pruebas para #COVID19 y no cumplan con el reporte obligatorio al @MinSaludGuate. La batalla contra esta pandemia no puede ganarse si los datos no están al día. Sistemas, responsabilidad y compromiso, imposible sin ellos! pic.twitter.com/fAZftbZ9sf

— Dr. Edwin Asturias (@easturia) June 25, 2020