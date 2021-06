Coronavirus: los desencuentros del oficialismo y la oposición para aprobar la ley de compensación

La sesión plenaria estaba convocada para las 14 horas, pero fue hasta pasando las 19 horas que el Congreso aprobó de urgencia nacional la nueva ley para la compra de vacunas contra el covid – 19.

Fueron 137 los diputados que votaron a favor del proyecto, después de discutir por espacio de cinco horas la necesidad de contar con esta herramienta legal con la que esperan que el Ministerio de Salud resuelva los retrasos en el Plan Nacional de Vacunación.

Con esta norma el Gobierno busca comprar y aceptar donaciones de cualquier marca de vacunas contra el coronavirus, ya que al tener los estatutos legales que requieren las casas farmacéuticas se liberan las restricciones que tiene el país para optar a una gama más amplia de inmunizaciones.

Las casas medicas pidieron como condición que se les excluyera de cualquier problema legal ante efectos adversos que pueda dejar la aplicación de la vacuna, dígase secuelas en la salud y hasta en el peor de los casos la muerte.

La propuesta recibió un paquete de enmiendas de distintas bancadas, que aunque advertían la urgencia y necesidad de la ley aseguraron necesario que el proyecto no fuera mal utilizado para ocultar información y evitar la fiscalización pública.

Diputados con 131 votos a favor se declaran en sesión permanente para conocer la aprobación de la iniciativa 5933. Mañana jefes de bancada sostendrán una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud para tener más detalles sobre esta ley. pic.twitter.com/OTUWlkLQpY — Andrea Dominguez (@andread_gtv) June 30, 2021

Retraso de ocho meses

Todos los bloques del Congreso acordaron aprobar de urgencia nacional la iniciativa, aunque tacharon de injustificable el retraso con el que la ley llegó el Legislativo.

Aseguraron que el Ministerio de Salud sabía de los complejos requisitos internacionales que ponen las casas farmacéuticas desde octubre, por lo que cuestionaron la lentitud de su gestión.

“El problema es que hay un pecado original de negligencia que deviene de una responsabilidad directa de la Ministra de Salud y hay que decirlo así porque así es y así fue. El problema no es que el 24 de junio nos mandaron una iniciativa de ley, el problema es que nos la tenían que haber mandado desde octubre del año pasado o mínimo desde enero cuando conocimos la ley de las vacunas”, argumentó Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Dudan de Rusia y el Canciller

Recientemente la Cancillería informó que tras finalizar un viaje a Rusia dicho país analiza enviar a Guatemala la vacuna Sputnik Light, de una sola dosis.

Pero congresistas advierten que este tipo de inmunización tan solo es un prototipo, ya que ni siquiera está autorizado por las entidades de salud a nivel mundial.

La diputada Andrea Villagrán, del bloque Bienestar Nacional (Bien), criticó como se entregó una fuerte suma económica para asegurar las vacunas rusas de las que no se tiene ninguna certeza.

“Prefirieron negociar y comprometer el 80% del presupuesto para la compra de vacunas en una sola farmacéutica, con una sola vacuna, con Sputnik V, que nos estafó”, criticó Andrea Villagrán, diputada de Bienestar Nacional (BIEN).

Arma política

Algunos diputados de la oposición solicitaron públicamente que el Congreso sesionara de manera urgente el fin de semana para la aprobación de la ley, pero algunos diputados tacharon estas actitudes de politiquería y hasta de campaña anticipada.

Concuerdan que la ley es más que urgente, pero advirtieron que la inmunización está sirviendo como un arma para presionar políticamente a países pobres y necesitados.

“Una vez más nos vemos frente al chantaje de los países ricos, poderosos, productores, frente a un país necesitado de urgencia de una vacuna al que lo quieren someter a aprobar condiciones sobre efectos secundarios, nos quieren someter a una privacidad, lo quieren someter a cláusulas de confidencialidad porque tenemos la necesidad de la vacuna. Pero me parece extraño que muchos que exigieron que sesionáramos antes, antes del día jueves jamás se acordaron que esto había que legislarlo”, argumentó Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Defiende a la ministra

En las últimas semanas diversos bloques de la oposición han citado a autoridades del Ministerio de Salud para profundizar en la necesidad de agilizar el ingreso de vacunas, pero esta serie de diligencias no son lo mejor en estos momentos, según el diputado Carlos Roberto Calderón, del bloque oficial.

“La tienen de rehén en sus oficinas y creo que es fácil echarle el muerto a una persona de toda la pandemia. Es un momento donde hay que aprobar esta ley, pero no va a servir de nada si hay ahorita casi 20 enmiendas haciendo fila para ser aprobadas, con más de 20 enmiendas (la ley) no se va a poder utilizar, al final del día no sabremos si le vamos a servir a Rusia, Estados Unidos, a Dios o al Diablo”, reprochó el legislador.

Durante la sesión plenaria varios diputados de la oposición dejaron abierta la posibilidad en buscar la interpelación de la ministra de Salud, Amelia Flores, a quien responsabilizan por los retrasos del Estado para atender a la pandemia.