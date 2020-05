Coronavirus: La discriminación que sufren pacientes y personas en cuarentena

Según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), a muchas personas y familias en cuarentena preventiva por haber tenido contacto con algún caso positivo de covid-19 se les vulnera sus derechos debido a que en algunos casos su información ha sido filtrada.

En San Juan Sacatepéquez, Guatemala, por ejemplo, una familia de ocho integrantes lleva dos semanas viviendo entre amenazas y temor de que los vecinos lleguen a desalojarlos de su hogar luego de que una hoja con su dirección, nombre, apellido y hasta número de documento personal de identificación se filtrara desde la Dirección de Salud de ese municipio, señalando que uno de los miembros era un caso positivo a coronavirus.

“Nosotros como familia no solo acá en la casa donde vivimos, sino como familia, nos hemos sentido vulnerables, ya que hay parte de la población que nos ha atacado. También en redes sociales e incluso el día domingo -último- después de que mi hijo se fue -al Parque de la Industria- recibimos una llamada anónima donde nos dicen que se están organizando para venirnos a sacar y echarnos del pueblo”, refiere el padre de familia, cuyo hijo de 26 años que acudió al Centro de Salud tras sufrir una alergia se le indicara que era un pacientes sospechoso de coronavirus.

El drama y temor de esta familia comenzó el 16 de mayo, cuando el director municipal de Salud de San Juan Sacatepéquez, Francisco Paniagua, envió una carta al alcalde municipal Juan Carlos Pellecer, en la que se informa que el 14 de mayo el joven de 26 años había llegado como caso sospechoso al centro de salud de la localidad, sin embargo, en ella dejó en evidencia todos los datos personales y la carta se viralizó, algo que también investigan las autoridades municipales.

A raíz de ello, según indicó el padre de familia a Prensa Libre, como familia y ante el temor de incluso ser linchados por ser posibles portadores de la pandemia, se solicitó el traslado del joven cuyo caso no ha sido confirmado al Hospital Temporal del Parque de La Industria.

“Luego de eso vino a mi casa el Ministerio de Salud acompañado del alcalde y medios de comunicación del lugar a informar que mi hijo era un caso sospechoso. Allí comenzó el ataque en redes sociales y llamadas anónimas, inmediatamente la gente se dio cuenta a qué familia él pertenecía y nos devastaron”, afirma el padre del joven. “Mi hijo decidió irse al Parque de la Industria porque se dio cuenta de la situación que se nos sobrevenía. Mirá padre, yo mejor me voy, si yo me voy tal vez cesan los problemas, me dijo”, contó.

“Así como ha existido gente que nos ha achacado también debo reconocer que ha habido gente muy buena que nos ha apoyado con alimento, pero realmente tememos por nuestra vida, ya que en nuestro pueblo hay mucha gente discriminativa, que cuando terminemos con esta cuarentena y salgamos a la calle nos puedan maltratar o agredir, incluso una compañera y amiga que trabaja conmigo, sus vecinos llegaron al extremo de tirarles piedras“, reitera el padre de familia que por seguridad no reveló su nombre, además pide calma y consideración a las personas.

“Todos estamos expuestos a esta enfermedad, es como una gripe, enfermarse uno del estómago, ir a un restaurante o a una carreta a pedir comida y uno nunca sabe donde está este virus, todos estamos expuestos esto” enfatizó.

Plantean denuncias penales

Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez, ha señalado que la familia ya tiene custodia de la Policía Municipal como medida de prevención ante este tipo de discriminación que viven las personas que están en cuarentena.

“El COE da la información de lo que sucede en el municipio y en una ocasión alguien subió la información de una carta que venía dirigida a mí sobre un paciente, donde se daba lugar y nombre. Este fue el único caso que se ha dado de esta manera, somos muy celosos con la información personal”, enfatizó el jefe edil.

“El problema es que con las personas que están en cuarentena llegan las personas de Salud con su traje especial y eso automáticamente todo mundo en la cuadra comenzó a decir, aquel está enfermo y eso también hay que decirle a la población, ya que se está volviendo un verdadero problema que hay mucha discriminación con las personas que están en cuarentena. Deben saber que una persona en cuarentena no es una persona que este positiva a covid, ella solo se está resguardando”, explicó. Pellecer también ha indicado que comenzarán a interponer denuncias penales contra aquellos medios, páginas o personas que divulguen información personal de los casos sospechosos, confirmados o en cuarentena.

“Si hay alguien que esté filtrando esa información tenemos la obligación de hacer la denuncia al Ministerio Público para que actúe como corresponde, ya que está haciendo una violación del protocolo”. Además, el alcalde considera que el problema de la estigmatización es la falta de información clara y concreta sobre la pandemia, además de que la población debe comprender que todos están propensos a contagiarse y que es algo que no solo sucede en el municipio y país, sino que es algo mundial que afecta a miles.

Manual contra la estigmatización

Ante todos estos casos de criminalización a los pacientes que se suman a los números de está pandemia así como el de sus familias, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) preparan un manual para afrontar este tema con la población debido a que en algún momento y ante el incremento de casos muchos podrían quedarse en su casa afrontando el virus.

“Estamos claros que en este momento hay una alta estigmatización y discriminación de los pacientes y sus familias positivos de covid, con extremos como no dejar enterrar a un paciente, por ejemplo. Por ello como Instituto estamos preparando una propuesta con apoyo de USAID para que se presente en el Consejo Nacional de Salud. Es una estrategia para minimizar el riesgo y la vulnerabilidad por el estigma”, detalló Julio Valdés, delegado para asuntos de covid del IGSS.

El médico detalló que con ello se busca que si en algún momento se toma la atención domiciliar de pacientes positivos, estos tengan seguridad en sus hogares sin el temor de poder recibir ataques que incluso puedan atentar contra su integridad.

“No podemos pretender tan fácilmente tener un programa de atención domiciliar si sabemos que su entorno lo está discriminando y estigmatizando, o está tomando medidas no convenientes. Hay que entender que es el momento de ser solidarios con el paciente enfermo, todos en este país somos suceptibles a tener o ser infectados un día por el covid-19”, explicó Valdés.

Alcalde expone lista

Sin embargo, también hay jefes ediles que han compartido información sensible de personas en cuarentena, uno de estos casos es el alcalde de Mixco, Neto Bran, que en sus redes sociales expuso el nombre y apellido de los trabajadores municipales que no querían guardar cuarentena en un hotel que él habilitó, algo que también vulneró su intimidad, según los defensores de los derechos humanos.

Según explicó Mynor Espinoza, vocero de esa municipalidad, la lista fue una acción con la que no se puso en riesgo a nadie, ya que no son personas contagiadas, sino que laboran para la Alcaldía Auxiliar del Milagro, y se hizo debido a que allí se registró una caso positivo, pero que las personas solo deben guardar cuarentena preventiva, algo por lo que el alcalde contrató un hotel para protegerlos a ellos y a sus familias.

PDH pide solidaridad

La procuradora adjunta de la PDH, Claudia Maselli, ha señalado que están recibiendo denuncias por este tema aunque no detalló el total.

“Es lamentable que la sociedad guatemalteca esté manifestando ciertas actitudes con las personas que resultan contagidas o en sospecha, y hay manifestaciones de rechazo y las hemos observado en varios lugares del país y es lamentable, por ello hacemos un llamado para que no se hagan estas acciones de discriminzación, ya que todos estamos propensos, pero también que el sistema de Salud responda para la atención de todas estas personas, ya que todos tienen derecho de ser atendidos, pero evidentemente todas aquellas personas que queden en cuarentena no pueden ser estigmatizadas o encerradas como desafortunadamente vimos como en algunas acciones de comunidades”, comentó Maselli, refiriéndose a la acción que tomó el alcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Javier, que encerró en su hogar a una familia “por no hacer cuarentena, según él y soldó las puertas de la vivienda el pasado 23 de marzo”.