Coronavirus: familia gasta unos Q40 mil en la compra de medicamentos para paciente del Parque de la Industria  

Con una inversión de entre Q4 mil y Q5 mil diarios en la compra de medicamentos, Juan Francisco García, amigo del paciente, asegura que la situación es insostenible, porque los precios de las medicinas que recetan están fuera del alcance de la mayoría de los guatemaltecos. Su amigo está internado en ese hospital desde hace 12 días.

“Desde el día que se le ingresó estamos haciendo compras de insumos médicos para él, los cuales están alrededor de los Q4 mil o Q5 mil diarios en medicamentos. Estamos muy molestos porque sale en las noticias diciendo que si hay abastecimiento, que hay de todo para los pacientes, pero nos damos cuenta de que no es así, la pregunta es ¿qué pasa con los pacientes que lamentablemente no tienen para comprar su medicamento, me imagino que ha de ser la gente que sale muerta a diario”, agregó García.

Añadió que los médicos del hospital no extienden receta para no dejar evidencia del desabastecimiento.

“Si no se mueren por la enfermedad mueren por la falta de medicamentos” familia vive odisea para comprar medicina para su familiar con #CoronavirusGT en área crítica del Hospital del Parque de la Industria que no tiene medicamentos.

"No es solo medicamento sino también equipo quirúrgico el que se compra"

“No es solo medicamento sino también equipo quirúrgico el que se compra”, dijo García, quien agregó que ante la falta de medicinas deben pagar a un médico particular para que les extienda ese documento.

Agregó que con frecuencia les cambian recetas y que en oportunidades han llevado para cuatro días, pero a la jornada siguiente les solicitan más dosis, por lo que hace un llamado a las autoridades de Salud para que le pongan atención a ese problema, pues se sabe que hay fondos para atender la emergencia sanitaria que impacta en el país.

“Es injusto que salgan diciendo que hay, cuando en realidad no es así. Es injusto que el fin de semana cuando el señor -el presidente- da su conferencia de prensa salga diciendo que todo está bien y el lunes los médicos y enfermeras se quejan de que no hay salario, nosotros como pueblo también estamos fiscalizando el dinero”, dijo.

Medicamentos y equipo requeridos

Dormicum / Midazolam

Toxilab comprimidos

Midasolam

Enoxaparina

Exforge

Circuito cerrado para extracción de secreción

Tanques de oxígeno

Material médico quirúrgico

Postura

Francisco Coma, viceministro de Hospitales, reconoció el miércoles 22 de julio que algunos productos hacen falta en los centros hospitalarios, pero que su escasez es a escala mundial.

“En general estamos con buenos abastecimientos a nivel de todos los hospitales. Hay productos que desgraciadamente no se encuentran en el mercado, entonces estamos buscando importaciones”, explicó.

Para paliar esta situación, Coma dijo que buscan incorporarse a varios procesos de compra a través de entidades internacionales.

Respecto de las denuncias de que galenos les están pidiendo a los familiares de pacientes llevar ciertos tipos de medicamentos en los hospitales especializados por el coronavirus, como el del Parque de la Industria, el viceministro reconoció que pueden darse estas situaciones.

Dijo que eso responde a que el propio Ministerio no está en posibilidades de conseguir esos fármacos por el desabastecimiento en el mercado.

Agregó que como dependencia tampoco pueden comprarles ciertos medicamentos a empresas no certificadas o a personas individuales que los ofrecen.