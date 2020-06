Coronavirus: Fallecidos que sean enterrados como XX no podrán ser exhumados

Del total de fallecidos inhumados en ese cementerio de la zona 7, 41 cuerpos que no fueron reclamados por sus familiares llegaron como XX. Esto puede deberse a que no se les localizó en el plazo de las 6 horas en que deben ser enterrados los fallecidos, o no se les encontró un documento de identificación personal.

No se puede desenterrados

El Ministerio de Salud ha establecido que los fallecidos a consecuencia de covid-19 no podrán ser exhumados, y por ello no se permite que se entierren en mausoleos, sino directamente en la tierra.