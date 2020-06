Coronavirus en Guatemala: ¿por qué se hicieron largas filas este martes en la Empresa Eléctrica?

La Empresa Eléctrica informó que fueron varios factores los que influyeron para que este martes se registraran varias cuadras de colas de usuarios en su sede central en la zona 1 capitalina.

Desesperados, y en algunos casos con la mascarilla mal puesta y sin guardar el debido distanciamiento, varios ciudadanos buscaban solucionar sus demandas.

Ivette Zambrano, vocera de la EEGSA, dijo a Prensa Libre y Guatevisión que, entre otras causas, lo que produjo largas colas fueron trámites por convenios de pago, dudas sobre el Bono Familia y la demanda de nuevos servicios.

Respecto de los convenios de pago, Zambrano explicó que “hasta el 15 de junio, la distribuidora había firmado 11 mil 500 convenios para el plazo de 12 meses”.

Agregó que normalmente la EEGSA otorgaba convenios de pago sin recargos hasta tres meses, pero que, después del anuncio del presidente Alejandro Giammattei sobre los convenios de buena voluntad, ampliaron el plazo hasta los 12 meses.

Otro de los motivos a las aglomeraciones fue que, aunque el Bono Familia está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, la EGGSA también atiende dudas y trámites sobre ese beneficio.

“Estas dudas se atienden principalmente en la oficina móvil ubicada en la 8a. calle de la zona 1 capitalina”, explicó Zambrano.

Un tercer factor de las largas filas se tuvo por los usuarios que llegaron por la solicitud de un nuevo servicio, extensión de línea o cambio de contador.

“Durante las primeras dos semanas del mes normalmente la afluencia de clientes es alta”, por lo que se ha dispuesto que se hagan varias filas según el trámite que se desee hacer, enfatizó la vocera.

“Mi mamá tiene 85 años, no tiene computadora ni celular. No se puede hacer el trámite. Vengo a la compañía para que me ayude, pero me acaban de decir que tampoco hacen esos trámites, que aquí es solo para pagar”, se quejó Édgar Quiñónez, de 65 años.

“Un mayor de la tercera edad no puede hacer estas colas, y se supone que ara eso está el teléfono, pero no responden. ¿Qué vamos a hacer? Deberían facilitar el cobro”, agregó.

(Foto principal Guatevisión: Érick Ávila)