Coronavirus: Desconocen cómo se contagiaron sus familiares

“Lo raro es que no presenta síntomas de esos que dicen que da el virus. La doctora le dijo que en ocho o seis días le vuelven a hacer la prueba. Ella fue como a las 8 al Hospital Roosevelt y a las 9.30 ya la estaban llamando para decirle que estaba positiva. Ella no sabe cómo se pudo haber contagiado y que en la fábrica había una muchacha que estaba con tos y con fiebre y estaba, si mucho, como a tres lugares de donde ella estaba y no se sabe si ya los demás están en cuarentena “, agregó la mujer, que intentó ingresarle el cargador de teléfono a su hermana, pero que no le fue permitido.