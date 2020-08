Coronavirus: cómo es moverse hacia el trabajo

Al comienzo de la emergencia por coronavirus una de las primeras disposiciones presidenciales en aplicarse fue la suspensión del transporte colectivo de pasajeros, pero se exigió que los patronos facilitaran el traslado de sus trabajadores.

Cuatro meses después del comienzo de la emergencia por coronavirus la realidad es adversa para vecinos. Gustavo Rojas trabajo en un banco de la zona 1 capitalina y desde que empezó la contingencia la empresa financiera en la que trabaja se negó a facilitar un traslado.

El gasto de transporte se le triplicó a Rojas, en la actualidad invierte Q30 diarios para poder trasladarse de la zona 18 capitalina al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Rojas al mes gasta Q600, cuando antes de la emergencia invertía solo Q200.

“No queda de otra que gastar el dinero, mis jefes nunca nos dijeron nada del transporte, ese fue uno de los temas que no quisieron tocar en las reuniones en las que se planificó la atención a los usuarios del banco. Además, en la agencia bancaria hubo despidos y entendimos que si nos quejábamos nos despedían”, lamentó Rojas.

Gabriel Zacarías reside en la colonia la Libertad, en zona 13 capitalina, a diario viaja en bicicleta hasta la zona 1 para llegar al local comercial en el que vende accesorio de computación.

“Los primeros meses sufrí con los gastos del transporte y ahora es poco porque uso la bicicleta. En marzo, abril y mayo gasté casi los Q700 mensual en pasaje, pero en junio agarré la bicicleta y me ahorré eso porque no me dieron transporte en mi trabajo”, expuso Zacarías.

Una de las opciones ahora para Zacarías es que se habilitó la líneas 13 de Transmetro, pero argumentó que “primero hay que ver cómo funciona porque no quiero entrar a un bus y contagiarme de coronavirus” y aseguró que “es más seguro ir en bicicleta”.

Mayerli González a diario necesita viajar 16 kilómetros para llegar a su trabajo, pero ante la carencia de transporte pública el recorrido es de “alto costo”.

Taxi y mototaxi son las opciones de González a diario para poder llegar a su centro de labores en la zona 1 capitalina, pero siempre pide traslado a algún motorista vecino que le pueda adelantar en el recorrido y disminuir costos.

“Si no logro ayuda de un vecino que tenga moto me toca un mal día para mis gastos porque de la zona 12 de Villa Nueva salgo en un Taxi que me cobra Q15 al Trébol y después algún motorista me cobra otros Q15 para llevarme a la zona 1, eso es solo para llegar a trabajar y el regreso es más caro”, lamentó González.

Mientras vecinos siguen financiando con sus propios recursos el encarecimiento del transporte las autoridades del gobierno central, municipalidades y transportistas han coincidido en una discusión de la reanudación del transporte público.

Los empresarios argumentan que reanudar el transporte con el 50 por ciento de la capacidad de unidades aumenta la tarifa del pasaje o piden un subsidio.