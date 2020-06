Coronavirus: casos más críticos serán enviados a hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, dice Edwin Asturias

En conferencia de prensa de este martes, Asturias dijo que se trabajó con el Ministerio de Salud y los hospitales públicos para una reorganización con miras a tratar mejor a los pacientes con coronavirus de acuerdo a su estado.

Informó que los “hospitales insignia” para atender a los pacientes más críticos deben ser el Hospital Roosevelt, el San Juan de Dios y el Regional de Occidente.

Esto debido a que estos son los centros hospitalarios “más especializados” que se tienen en el país.

De esa forma, los pacientes “con enfermedad moderada” o que por alguna razón no puedan estar en los centros “insignia” podrán ser tratados en los hospitales temporales.

Asturias también informó que los pacientes que no tengan necesidad de oxigeno (o poco de este), las personas con diabetes o presión alta no controlada, podrán “estar mejor cuidados en lugar donde no haya tanta contaminación por coronavirus, como el Campamento de la Paz, proporcionado por el Hospital Militar.

Más pruebas

El epidemiólogo también dijo en conferencia de prensa que se han trazado como meta que el país pueda hacer cinco mil pruebas diarias para detectar el covid-19.

“Creemos que este es el número de pruebas que necesitamos para diagnosticar esta epidemia correctamente”, expresó, y esto permitiría ir más rápidamente a la desescalada.

Para ello se trabajó, dijo, con el hospital Roosevelt y el Seguro Social en un protocolo nuevo “que combina la prueba de antígeno para coronavirus con las pruebas moleculares que ya se están haciendo”.

Agregó que esto permitirá en los próximas semanas duplicar o triplicar el número de pruebas.