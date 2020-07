Coronavirus: autoridades de Salud advierten de que las muertes podrían sumar más de 12 mil en septiembre si se levantan medidas

“Si quitáramos las restricciones y no usáramos las mascarillas correctamente y el distanciamiento social, para los primeros días de septiembre terminaríamos alrededor de 12 mil 300 muertes de guatemaltecos”, dijo Edwin Asturias, presidente de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus.

Asturias se basó en proyecciones hechas por un equipo de la Universidad de Washington, EE. UU., enfocadas en cada país.

“Si usamos la mascarilla que gracias a Dios Guatemala la implementó muy tempranamente (…) vamos a lograr contener muchas de estas muertes”, agregó.

Enfatizó que si las medidas y los buenos hábitos continúan, especialmente con el uso de tapabocas y el distanciamiento, la cifra de muertos podría ser de siete mil.

El director también dijo que en la actualidad el sistema de Salud tiene de 10 mil a 12 mil camas disponibles, aunque aclaró que no todas estas son para “casos covid-19”, pero si no se logra aplanar la curva de contagios, se van a necesitar unas 15 mil camas al pico de la pandemia y unas tres mil sólo para intensivo, con las cuales no cuenta el país.

Respecto de los cementerios administrados por el sistema salubrista, Asturias dijo que se trabaja en un plan para optimizar el número de panteones o espacios disponibles para las víctimas del covid-19.

Indicadores señalarán reapertura

Asturias explicó que, respecto de la apertura de las actividades económicas, serán los indicadores los que se tomarán como base para la reapertura de actividades en ciertos segmentos de la economía, industria y sociedad.

Aunque aclaró que las actividades seguirán restringidas, las fases de alerta podrán indicar la reapertura por regiones en el país.

Las autoridades hicieron un llamado para que se sigan utilizando las mascarillas, distanciamiento social y medidas de higiene para frenar el avance del virus, que, advirtieron, causará un aumento en las muertes y contagios en las próximas semanas.