Coronavirus: Artistas del Paseo de la Sexta solicitan apoyo

La aglomeración de personas en la Sexta avenida de la zona 1, era aprovechada por artistas que a lo largo de más de 15 cuadras se colocaban para mostrar su talento a los guatemaltecos.

A raíz de las medidas de prevención por el coronavirus, han dejado de mostrar su arte, con lo que cada día ganaban dinero para mantener a su familia. Hoy, han decidido pedir ayuda para sobrevivir, pues sus ingresos dependen del apoyo económico de peatones.

“Respetando las órdenes del Gobierno de no salir, respetando el toque de queda, entonces si nos ha afectado, porque no dependemos de un trabajo formal, sino que este es nuestro trabajo y se ha congelado, por tal razón si nos ha venido a afectar bastante porque tenemos muchos pagos que hacer y con esta situación no se puede, no es porque no se quiera, sino que el Coronavirus ha venido a afectar bastante al gremio artístico”, explicó el payaso Meneito.

Aseguran que han respetado las instrucciones de las autoridades, de no salir a las calles, pero señalan que necesitan un ingreso para pagar servicios básicos y para comer. Solo en el Paseo de la Sexta son cerca de 100 personas en esta situación.

“No se ha podido trabajar, lo que queremos nosotros es evitar ser una fuente de contaminación para las personas, entonces no hemos salido ni siquiera a trabajar a los semáforos”, dijo Jack Sparrow, otro de los artistas afectados.

Los artistas esperan que el gobierno los tome en cuenta para la ayuda social, aunque también esperan que la población los apoye, para comunicarse con ellos pueden visitar la página de facebook, Jack Sparrow de Guatemala.