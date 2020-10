Coprecovid: bares donde hay reuniones de jóvenes se han convertido en punto de contagios, según experiencia de otros países

El director de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, informó que con la reapertura de país, las medidas del semáforo epidemiológico y las restricciones de aforos, uno de los mayores riesgos puede ser en los jóvenes y los bares tal como se ha visto en otros países, aunque en Guatemala aún se monitorea estos casos.

Asturias refiere que los bares donde hay reuniones de jóvenes, se han convertido en un punto importante para los contagios que han dado pie a las segundas olas, según la experiencia de otros países.

Explicó que el rango de edades entre 18 y 23 años son los de mayor riesgo, pues ellos tienen muy pocos efectos en su salud, ya que son casos leves.

Indicó que se convierten en un foco importante para la transmisión; además, algunas personas con mayor riesgo dicen “yo regularmente viajo y visito a mi familia”, pero lo que no se dan cuenta es dónde ha estado su hijo, dónde ha estado su nieto.

Ejemplificó: “El hecho de que sea mi nieto y mi hijo no significa que no haya sido expuesto a un bar hace dos días y él este incubando el virus y me lo termine transmitiendo al darme un abrazo o almorzar conmigo o cenar”.

En ese sentido, añadió que uno no sospecha que puede ser el contagio y que convierte en el transmisor importante para este virus.

Asturias aclaró que todavía no hay una nueva normalidad, pues será cuando lleguemos al color verde en las alertas, pero antes de eso hay regulaciones estrictas.

Casos por edad en Guatemala

Hasta este 22 de octubre Guatemala registra 103 mil 172 casos, de estos el 57% son hombres que representan 58 mil 860 y un 41% mujeres lo que equivale a 42 mil 218.

Además, de 2 mil 90 personas no se tienen datos, algo que equivale al 2%.

Del total de casos, 26 mil 421 son personas de 20 a 29 años y 26 mil 93 comprenden las edades de 30 a 39 años.

Decesos por edad

Hasta la fecha han muerto 3 mil 580 pacientes en el país por la pandemia, de estas 98 tenían de 20 a 29 años, 195 de 30 a 39 años y la mayor cantidad de víctimas las ocupa el grupo etario de 60 a 69 que suma ya 956 fallecidos por coronavirus.