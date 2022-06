Consumo de hongos venenosos: un tercer niño muere en San Marcos y Salud reitera alerta

Un tercer niño murió este jueves 23 de junio en un centro asistencial tras haber consumido hongos venenosos silvestres, confirmó el Ministerio de Salud.

La tragedia ocurrió el miércoles en una humilde familia de Comitancillo, San Marcos, cuando los niños decidieron ir a buscar hongos a un terreno montañoso cercano.

Tras haberlos recolectado, cocinaron los hongos y los consumieron, pero, posteriormente, cuatro de ellos empezaron a sentir molestias gastrointestinales y debieron de ser trasladados al Hospital de San Marcos.

Dos de los hermanos murieron el miércoles, otro este jueves y el cuarto aún se debate entre la vida y la muerte en el centro asistencial, de acuerdo con información confirmada por Boris Barrios, director de Comunicación del Ministerio de Salud.

Los índices de letalidad a causa de intoxicación por consumo de hongos silvestres venenosos en Guatemala son altos, por lo que Salud emitió una alerta el 16 de junio último y advirtió de brotes por la ingesta de estos.

31 especies venenosas

En un comunicado emitido por Salud, el químico biólogo Azdriel Betancourth da cuenta de que existen al menos un centenar de especies de hongos comestibles en el país; sin embargo también se han identificado unas 31 especies que son altamente venenosas.

“Es un poco complicado distinguir entre los que son comestibles y tóxicos, porque no hay una característica específica, son muy similares al ojo. No hay una manera más que el conocimiento ancestral, o el conocimiento adquirido que es lo único que nos va a decir si es tóxico o comestible”, explica, consultado por Salud.

La recomendación general del experto es, en síntesis, no consumir hongos si no se tiene la certeza de que son comestibles, y como regla general, no consumir de color blanco o que llevan almacenados mucho tiempo.

Según el tipo de hongos tóxicos que se consuman, y de acuerdo con el boletín de Salud, los síntomas en general son:

náuseas

vómitos

deshidratación

calambres estomacales

diarreas

Tras la alerta de Salud por el consumo de hongos venenosos, también se emitieron varias recomendaciones:

La recolección de hongos deberá ser exclusivamente por personas que tengan conocimiento de diferenciar hongos comestibles de los venenosos

Evitar la recolección de hongos para consumo, por niños

Evitar el consumo de especies de hongos silvestres no conocidos

Evitar almacenar especies venenosas junto a comestibles

Evitar el consumo de especímenes crudos

Consumir los hongos lo antes posible tras su recolección ya que se deterioran rápidamente, asegurándose previamente de que no son tóxicos ni venenosos

Acudir de inmediato a los centros asistenciales si se tienen los síntomas tras haber consumido hongos

(Foto principal: Ministerio de Salud)