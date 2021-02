Congreso priorizará la elección de salas de Apelaciones

El Congreso reanudó este 2 de febrero el proceso de elección de magistrados judiciales y el oficialismo consiguió que sea primero las salas de Apelaciones y luego la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Durante horas los diputados debatieron si debía ser primero la CSJ o de Apelaciones. Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, propuso que primero fuera la CSJ por preeminencia.

Andrea Villagrán, de BIEN, secundó esa propuesta y adelantó que la resistencia a elegir CSJ antes que Apelaciones demuestra que no hay interés en renovar a la Suprema para que sea la actual la que nomine a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) que asumirá el 14 de abril para un periodo de cinco años.

Carlos Roberto Calderón, de Vamos, afirmó que no su voluntad es que no haya más trámites y elegir cortes, aunque no definió un orden entre ambas.

Cristian Álvarez, de CREO, propuso que los martes se elija cortes de Apelaciones y jueves la Suprema, pero con 66 votos el pleno dijo no.

Primero Apelaciones

Allan Rodríguez, presidente del Congreso, dijo en rueda de prensa que se elegirá primero cortes de Apelaciones porque lo establece la sentencia de la CC y el mecanismo de elección que definió el Congreso.

Será hasta que termine la votación de Apelaciones que el Legislativo conocerá la elección de Suprema.

Rodríguez reconoció que el proceso de elección será prolongado porque cada diputado debe decir a viva voz y vota a favor o en contra de cada aspirante, pero enfatizó que ese mecanismo, aprobado el 24 de junio de 2020, es para dar cumplimiento al amparo de la Corte de mayo de 2020.

Dependerá de cada sesión y del tiempo que tome cada diputado para saber cuánto demorará la elección, agregó.