Congreso inicia aprobación de reforma a la Ley de Contrataciones del Estado luego de tramitar en su primer debate la iniciativa

En medio de la protesta de varios diputados de oposición porque no se les otorgó el uso de la palabra, el pleno del Congreso inició la aprobación de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, luego de tramitar en su primer debate la iniciativa.

Las reformas pretenden ampliar los techos de compras sin licitación para las municipalidades específicamente, para que los jefes ediles puedan hacer compras mediante esta modalidad hasta por Q2 millones.

La propuesta recién fue dictaminada por la Comisión de Finanzas el pasado lunes 14 de noviembre, y agendada el martes por la Instancia de Jefes de Bloque para tramitarse este miércoles 16 en su primera lectura, por lo que necesitará de dos sesiones más para que se decida si se aprobará.

Tras finalizar la lectura de la iniciativa de ley, el primer vicepresidente de la Junta Directiva, Carlos López Maldonado, llamó a la discusión, pero inmediatamente el cuarto secretario Aníbal Rojas señaló que no había discusión, por lo tanto se tramitó en su primer debate, mientras diputados de oposición pedían el uso de la palabra.

Al finalizar la lectura de la siguiente iniciativa en el orden se dio la palabra al diputado Juan Carlos Rivera, de Victoria, quien a su criterio la forma en la que se leyó la reforma fue “sigilosa” y cuestionó que no se les haya dado la palabra.

“La Junta Directiva negó la discusión de esta ley tan importante, como es la Ley de Contrataciones, y aunque el secretario (Rojas) lea de manera sigilosa para que no entienda la población que es lo que se está discutiendo en el pleno, lo leen y le bajan el volumen para que los diputados se hagan los desentendidos y no sepa la prensa y no se sepa el guatemalteco qué es lo que se está discutiendo”, argumentó.

El parlamentario además criticó las obras que se incluyeron en el Presupuesto 2023 que se aprobó la semana pasada y que serán ejecutados en año electoral.

Tras concluir la argumentación se revisó el quorum y se levantó la sesión, pero la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado avanzó en su primera lectura.

¿Qué contempla la propuesta de reformas?

De aprobarse la normativa, si la comuna y empresas municipales no reciben ofertas en un plazo determinado para la compra de bienes, obras o suministros por medio de cotizaciones, se podrá realizar una compra directa hasta por Q2 millones.

Además, la normativa establece que el alcalde, gerente o funcionario a cargo de la empresa municipal podrá autorizar compras por montos que no superen los Q2 millones, ya que si existen montos por arriba de esta cantidad tendría que ser autorizado por el Concejo.

La propuesta también que las compras de baja cuantía ya no sean de hasta Q25 mil para las comunas, sino de hasta Q100 mil. Mientras que las compras directas pasen a ser de entre Q100 mil y Q200 mil, ya que actualmente son de entre Q25 mil y Q90 mil.

La iniciativa también reduce el plazo para la recepción de ofertas desde que se publica en Guatecompras hasta el día fijado para la presentación de las propuestas, que actualmente es de 40 días y se acorta a 20 para las comunas.

Esta reforma se intenta aprobar mientras se realizan enmiendas a la propuesta de Ley de Adquisiciones que busca aumentar los techos para compras directas para todo el sector público.

Cacif se pronuncia

El Cacif emitió un comunicado en el que indica que “luego de una revisión exhaustiva de lo contenido en la iniciativa de Ley 6065, que busca reformar la Ley de Contrataciones del Estado, se han detectado algunas falencias que, lejos de garantizar equilibrio en el sistema, lo pondrían en mayor riesgo”.