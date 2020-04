Congreso conoce a paso lento la ampliación presupuestaria de Q5 mil 138.9 millones

Aunque no es urgente aprobar la ampliación presupuestaria de Q5 mil millones, los diputados sesionaron este sábado 4 de abril para conocerlo en segundo debate, debido a que no tienen los votos para aprobarlo de urgencia nacional.

A pesar de que los diputados estaban citados para las 14 horas de este Sábado de Ramos, la sesión empezó a las 17 horas. El orden del día contemplaba cuatro préstamos por Q743.2 millones y la ampliación presupuestaria antes mencionada.

Con 105 votos a favor @CongresoGuate aprueba en tercera lectura préstamo de 300 millones de dólares a favor del Sector Justicia. Ahora se procede a la redacción final de cada uno de sus artículos. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/weru7qgGhx — Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) April 5, 2020

Por una hora y 45 minutos los diputados argumentaron estar a favor y en contra de la aprobación del orden del día sobre todo de los Q5 mil millones de la ampliación y por lo dicho por el presidente Alejandro Giammattei, a quien le recriminaron sus declaraciones. Al final se aprobó con 88 votos a favor, 23 en contra y 49 ausentes.

La diputada Adela Camacho presentó una moción privilegiada verbal para que el préstamo de apoyo al sector justicia por US$300 millones, que estaba en el punto quinto, se conocería de primero, dejando de último la ampliación presupuestaria. La moción tuvo el apoyo de 101 parlamentarios.

El préstamo fue aprobado sin una enmienda al artículo 2, en esa norma se buscaba dejar un candado para que los recursos no se puedieran utilizar para otra cosa que no fuera la modernización al sector justicia, sin embargo no tuvo el apoyo necesario.

Los recursos serán distribuidos de la siguiente forma:

US$85 millones para el Organismo Judicial

US$20 Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)

US$20 Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)

US$175 millones al Ministerio de Gobernación para el Sistema Penitenciario.

Argumentan

La diputada Andrea Villagrán del bloque Bienestar Nacional (Bien) indicó que la ampliación presupuestaria de Q5 mil 138 millones que se busca aprobar se “negoció” de forma “opaca” y recordó que hasta ahora ya se han aprobado más de Q14 mil millones para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

De parte del bloque Unión del Cambio Nacional, habló el diputado Napoleón Rojas y reclamó que hay varios diputados que son los que se encargan de manchar la institución del Congreso y que ellos como bancada apoyan la ampliación presupuestaria.

Mientras que el diputado Bernardo Arévalo de Semilla señaló que han respaldado los esfuerzos del Congreso para responder a la emergencia del coronavirus, sin embargo, manifestó que el dictamen de la ampliación presupuestaria de Q5 mil 138 millones ya se venía “cocinado”.

Por aparte, algunos diputados denunciaron que algunos de sus colegas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la parte de atrás del Hemiciclo Parlamentario.