Congreso buscará aprobar estado de Calamidad de Urgencia Nacional, como última alternativa

Luego de no poder tramitar en segundo debate el estado de Calamidad, el Congreso sesionará este viernes a las 10 de la mañana con la intención de que sea ratificado de Urgencia Nacional.

Este jueves el Organismo Legislativo llevó a cabo una sesión que inició con dos horas y media de retraso y con la presencia de únicamente 72 diputados. Tras un compás de espera de tres horas, se levantó la sesión.

Según diputados de distintos bloques, la única alternativa que tiene el Congreso es buscar que se apruebe el estado de Calamidad de Urgencia Nacional, para lo cual necesitaría 107 votos, además cuestionaron que las medidas del Ejecutivo perderán vigencia si no se logra pasar el estado de Excepción.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que respondió que “en la Constitución Política de Guatemala no se establece que el estado de Calamidad pierda vigencia si el Congreso no lo resuelve, y aseguró que el mismo ya no es válido si se llega al término de 30 días establecido o si el Legislativo lo imprueba”.