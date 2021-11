Congreso aprueba el Presupuesto 2022 por Q105 mil 939.4 millones

En medio de una jornada marcada por la presencia de alcaldes y en la que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron el Palacio Legislativo para prevenir manifestaciones, el pleno del Congreso aprobó este jueves 18 de noviembre el Presupuesto 2022, que asciende a Q105 mil 939.4 millones.

La sesión comenzó con más de dos horas de retraso, que dio a paso a dos horas más de discusión del orden del día. Los alcaldes de varios municipios aplaudían a los diputados que se mostraban anuentes a votar a favor del Presupuesto 2022. Varios jefes ediles desde semanas atrás han llegado al Congreso para pedir apoyo para la aprobación.

Afuera del palacio Legislativo, agentes antimotines permanecían en el perímetro y resguardaban un cierre con bardas que fueron colocadas en el acceso de la 9a calle, entre 8ª. y 9ª avenida de la zona 1 capitalina.

El diputado Carlos Barreda, integrante del denominado Grupo Parlamentario de Oposición reiteró el tema de los Q28 mil millones en saldos de caja y bancos qué hay, según el Ministerio de Finanzas Públicas, y que, a su criterio, podrían permitir que no se adquiriera deuda en el 2022.

Además, cuestionó que se incluyen Q3 mil 730 millones para las municipalidades, cuando, según él, debe ser un aporte de Q7 mil 681 millones.

El presupuesto tuvo algunas modificaciones respecto al dictamen, debido a varias enmiendas que se propusieron.

Se incluyó una enmienda para otorgar un incentivo económico de Q3 mil anuales a las comadronas, para lo cual se debe incluir una asignación de Q70 millones en el programa 15 de Prevención de la Mortalidad Maternal y Neonatal.

Presupuesto Congreso

Además, con 110 votos el pleno del Congreso aprobó el presupuesto del Organismo Legislativo para el 2022 que asciende a Q980 millones 645 mil.

Este monto se divide en Q845 millones 245 mil para el Congreso, Q120 millones para la PDH, Q13 millones para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y Q2.4 millones para la Corte Centroamericana de Justicia.

El Presupuesto 2022 fue aprobado en tres debates y el primero en dos años que tiene modificación, pues el del 2020 fue el mismo del 2019, debido a que miles de ciudadanos se opusieron a la forma como los diputados lo aprobaron y debieron dar marcha atrás en medio de jornadas de sendas protestas.

Enmiendas

Los diputados presentaron varias enmiendas para hacer modificaciones al proyecto de presupuesto y entre las que destacan está que se incluyó un artículo para asignar Q28 millones al Viceministerio de Agricultura Encargado de los Asuntos de Petén.

También aprobaron una enmienda para que el Ministerio de Salud inicie el proceso de traslado de personal de renglones temporales al renglón permanente 011, y otra para una ampliación presupuestaria a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición que en total tiene Q290 millones, pero se le debe adicionar Q240 millones.

Además, con 106 votos se aprobó una enmienda con la que se asignan Q20 millones a la Usac para programas de funcionamiento. En el dictamen la asignación era para el CUNOC.

Botín para los alcaldes en año electoral

Para el ejercicio fiscal 2021, los Consejos Comunitarios de Desarrollo cuentan con Q600 millones para la ejecución de proyectos, recursos que no han sido ejecutados a totalidad cuando solo faltan siete semanas para terminar el año.

Básicamente, les permiten contar con todos los recursos que no invirtieron este año, que se vendrán a sumar al dinero que el Congreso les asigne para el ejercicio fiscal 2022.

Autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) consideran que la estrategia es buena, además que ya había sido aplicada durante la administración de Jimmy Morales.

Pero el dar más recursos a instituciones que trabajan obras en el interior de la república se puede prestar a actividades sospechosas a criterio de expertos, sobre todo porque el 2022 es un año preelectoral.

Hace algunas semanas el Pleno del Congreso eligió a la próxima Junta Directiva, que por tercer año consecutivo tendrá en la presidencia al partido de Gobierno.

La oposición señaló que se acordaron negocios millonarios para aquellos que votarán a favor de la planilla oficialista, negociaciones que podrían estar en los fondos de los Consejos de Desarrollo, según las lecturas de Paúl Boteo, analista de Fundación Libertad y Desarrollo.

“La cuestión aquí es que como sabemos, a los Consejos de Desarrollo los fondos que se le asignan usualmente son utilizados para negociaciones de aprobación del presupuesto; ya sea con diputados o gobernadores que son quienes están involucrados; además en un año preelectoral resultaría bastante sospechoso que se le permita esta excepcionalidad a los Consejos de Desarrollo”, señaló Boteo.

El analista independiente Mario Estrada, experto en gestión municipal, ve los mismos peligros. Él considera que técnicamente es correcto dejar a los Consejos los recursos no utilizados, para que de esa manera puedan seguir generando obras, pero no existe certeza de que los fondos no se usan para campaña anticipada.

“Definitivamente estos recursos van a ser clientelares, toda asignación adicional al presupuesto en un año preelectoral siempre es clientelar. En este caso yo creo que si se van a asignar más recursos deben de seguir tomando como base los indicadores para cada departamento y municipio, existen normas que van a llevar a establecer las asignaciones”, enfatizó.