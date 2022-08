Confirman sentencia contra exmagistrado que favoreció a exvicepresidenta Roxana Baldetti con un amparo

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este martes 30 de agosto la sentencia en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos, condenado en 2019 a seis años de cárcel por tráfico de influencias.

“La Corte de Constitucionalidad (…) aprueba el desistimiento total del amparo promovido por Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, formulado las siguientes salvedades: la acción constitucional de la cual se ha desistido no podrá ser renovada en el futuro y no se condena en costas a la postulante en virtud de no haber sujeto legitimado para su cobro, ni se impone multa al abogado auxiliante”, dice parte de la resolución de la CC.

De acuerdo con la sentencia del 7 de agosto de 2019, el exfuncionario influyó en magistrados judiciales para favorecer con un amparo en 2014 a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, ahora procesada en el Caso La Línea.

“El delito de tráfico de influencias lo comparo con un homicidio porque se da en día, lugar y hora, y aquí así sucedió”, dijo en aquella oportunidad el juez Carlos Barreda cuando condenó a tres años de prisión y le duplicó la pena a Mendizábal por haber sido funcionario judicial.

Para condenar a Mendizábal, el juez le dio valor probatorio a la declaración de los 11 exmagistrados de la CSJ que fueron testigos en el caso.

Durante el juicio se analizaron los mensajes de texto y de WhatsApp entre Mendizábal Mazariegos y Baldetti, pero también se analizó el amparo que fue otorgado para que la exvicepresidenta fuera beneficiada y continuara como secretaria general del extinto Partido Patriota (PP) en 2014.

El MP obtuvo un celular durante un cateo en la casa donde vivió Baldetti el 20 de agosto de 2015.

“El testigo técnico Mynor López extrajo la información del celular y ahí estaban los mensajes que usted le envió a Baldetti”, dijo el juez, quien durante el juicio leyó parte del mensaje en donde Mendizábal Mazariegos aseguró que ya había “hecho lobby” con los magistrados para obtener el amparo a favor de Baldetti.

“En este debate se probó la acusación contra el exmagistrado Mendizábal Mazariegos. Los hechos surgen de actos de corrupción de un alto funcionario judicial que se activó como operador de Baldetti, se puso a su disposición como si fuera una asesoría, utilizó su influencia supuesta a los magistrados para lograr el amparo”, dijo el 6 de agosto de 2019 el fiscal Carlos de León.