¿Cómo se financiará el aumento a Q6 en la alimentación escolar?

En total se necesitarían aproximadamente Q2 mil 895 millones 072 mil 840, según el cálculo hecho sobre la base de 2 millones 680 mil 623 estudiantes de preprimaria y primaria inscritos al 1 de junio y quienes deben recibir alimentos equivalentes a Q6 diarios, durante 180 días efectivos de clase al año.

Según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) este año el Ministerio de Educación tiene una asignación de Q1 mil 882.5 millones para la alimentación escolar, que es de Q4 diarios por estudiante; sin embargo, en el proyecto de presupuesto para el 2022 se planteó la solicitud de Q2 mil 218.7 millones, es decir, alrededor de Q676 millones de diferencia con lo necesario para cubrir el costo.

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci señaló aún no han analizado las modificaciones a la ley, sin embargo, dijo que le expuso al Congreso que “si subían ese aporte, lo quitaran de otro lado, probablemente de programas sociales, para no duplicar, porque no podemos seguir comprometiendo los recursos” que tienen destino específico.

González Ricci expuso que considera que es viable el aumento, y destacó el incremento en la recaudación tributaria que esperan tener este año. “Habría que analizar cuánto le daremos con la recaudación adicional al tema de alimentación para aportar, o lo que haga falta buscar una fuente de financiamiento”, expuso.