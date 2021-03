Comadronas denuncian lenta vacunación: menos de 2% han sido inmunizadas

De 23 mil comadronas en el país, Salud ha inmunizado a menos del 2%, además denuncian que descontrol les está afectando

El Ministerio de Salud informó que ya se había comenzado con la inmunización de las comadronas que ese encuentran en la sub fase 1b, destacando que esto se estaba registrando en las Áreas de Salud de Chiquimula, Jutiapa, Quiché, Sacatepéquez, Chimaltenango, Alta Verapaz, Ixil y Petén Sur Oriente, quienes comenzaron a inmunizar también a esta parte de la población, aunque según Maga Cholotio, coordinadora nacional de comadronas Nim Alaxik, hasta ahora se ha vacunado contra el coronavirus a menos de 200 abuelas comadronas y a algunas les han mentido y las han hecho viajar en vano.

Las comadronas, que originalmente no estaban integradas en la fase uno del plan de vacunación cuando se presentó en diciembre de 2020, pero que luego de diversas solicitudes ante las bancadas del Congreso se estipuló que fueran el segundo grupo después de los que estaban en primera línea, se encuentran preocupadas pues aunque la cartera enfatice que ya se comenzó con su inmunización estas aseguran que ha sido al menos del 2% del total que se tienen registradas en el país, además de estimar que existe un subregistro.

El movimiento Nim Alaxik, con presencia en los 22 departamentos y con representación de los cuatro pueblos, señala que tienen registradas de 23 mil 320 comadronas que contempla la Política Nacional de Comadronas, pero hay abuelas comadronas de avanzada edad que tiene un subregistro principalmente por el Ministerio de Salud que no tiene presencia en muchas comunidades alejadas.

Las hacen viajar de por gusto

En el monitoreo que han mantenido a sus comadronas, Cholotio también denunció que en el departamento de Guatemala incluso a sus comadronas las han hecho viajar y al llegar al punto les señalan que aún no pueden vacunarlas.

“Pedimos al Ministerio de Salud que tomen en cuenta que las comadronas no tienen un salario para hacerlas ir y venir, por su seguridad tampoco podemos exponerlas mucho, además tienen responsabilidades en sus comunidades”, comentó Cholotio.

Sin datos oficiales

A una semana de comenzar con la inmunización con las vacunas donadas por la India se desconoce la cantidad real de personas que ya la han recibido pues la cartera incluso aún desconoce esos datos que deberían brindar día a día los hospitales y áreas de salud del país.

Sin embargo, basados en la base de datos que ellas tienen que registra a más de 23 mil, por ahora se ha inmunizado a menos del 2%.

Según Cholotio, en un sondeo rápido del 10 de marzo, un 80% de las abuelas comadronas sí quiere vacunarse, ante ello esperan que se vacune a las que sí quieren.

“Hasta ahora la mayor parte de las comadronas vacunadas está en el departamento de Chimaltenango y se está programando la vacunación, está semana se prevé vacunar en diferentes municipios, por ahora ya la han recibido es en Comalapa (65 comadronas -faltaron 10- ), Patzicía y Patzún, en algunos otros departamentos ya les avisaron, pero aún no se ha comenzado, en Petén me dicen que aún no, tampoco en Escuintla, en Zacapa no hay aviso aún”, resaltó la coordinadora.

Piden mayor orientación

Ante las situaciones que han vivido las comadronas, Cholotio pide al Ministerio de Salud una mayor orientación para el personal, así como a las direcciones de área para que exista la comunicación en idiomas maternos ya que hasta que ya están en el lugar les dan las indicaciones que deben seguir como llegar desayunadas por las reacciones que puede generar la vacuna.

Guatevisión solicitó y quedó a la espera de una respuesta de Salud sobre la fecha de vacunación para este grupo prioritario.