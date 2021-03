Colaboradores del Mintrab expresan preocupación por varios casos de covid-19 en la institución y señalan que no se respetan lineamientos

Colaboradores del Ministerio de Trabajo (Mintrab) manifestaron este jueves 25 de marzo su disconformidad con las medidas tomadas por parte de dicha cartera en relación con los casos de covid-19 que se han registrado recientemente en dicha institución.

Vinicio de León, colaborador del Mintrab, informó que ha habido varios casos de coronavirus en compañeros y no se han respetado los lineamientos otorgados por parte del Ministerio de Salud en los que se indica que al tomar la prueba del hisopado deben descansar de 8 a 14 días y que por ahora solo les han dado cuatro días de cuarentena.

Indicó que en los últimos días se ha registrado ocho contagios, y solo en su sección se han registrado tres positivos.

Añadió que este jueves se reportó otro caso de covid-19, lo que les preocupa, porque según él las autoridades no han colaborado con desinfectar las instalaciones. Pidió que se cumplan las normas se seguridad ocupacional, pues no a todas las personas se les exige el uso de la mascarilla y los recipientes no siempre tienen alcohol en gel.

De León afirmó que la Procuraduría de los Derechos Humanos ya ha sido notificada en cuanto a este proceso que se lleva por parte de Trabajo con los casos de covid-19, pues buscan se verifique la situación en la que laboran actualmente.

Bayron Ayala, colaborador de la Inspección de Trabajo, expresó que laboran con temor, ya que no se respeta el aforo establecido por el Ministerio de Salud y no se cuentan con todas las medidas de bioseguridad.

También señaló la falta de atención por parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, quién según los colaboradores, ha descuidado el tema de la pandemia.

Dijo que están expuestos al contagio y según él, las autoridades toman la situación “como si no fuera nada, como si nosotros fuéramos cualquier cosa”.

Exigió que las autoridades del Mintrab ponga más atención hacia el personal por este tema del covid-19, porque tienen familia a la cual deben proteger contra el virus.

Agregó que si bien, se han efectuado jornadas de hisopado para verificar nuevos posibles casos de covid-19, exigen a las autoridades contraten a personal especializado para poder desinfectar las áreas donde ellos laboran.

Lea también: Pareja que murió por covid-19 estaba próxima a cumplir 25 años de casada y así la recuerdan sus hijos

Haroldo Cano, otro colaborador del referido Ministerio, indicó que su esposa también labora en dicha institución y ambos sufrieron por la infección del coronavirus.

Exigió a las autoridades que tomen cartas en el asunto por el reciente brote que ha surgido, pues se debe prevenir que el resto de los colaboradores se contagie.

Rodolfo Varela, viceministro de Trabajo, confirmó que ha habido algunos casos en distintas áreas del Ministerio y como autoridad le dan el seguimiento adecuado a los mismo. Afirmó que los contagiados han sido enviados a cuarentena, se ha procurado que se hagan los hisopados; además, las medidas de protección adecuadas.

Consideró que han seguido las medidas necesarias y entienden la preocupación de los colaboradores, por lo que se gestionó hisopado. También llegará una persona especialista en el tema de covid-19 para hacer una verificación en las áreas de trabajo, el distanciamiento.

Aseguró que están dispuestos a entablar comunicación con el grupo de colaboradores inconformes, con el fin de llegar a una solución ante esta problemática.

Sadali Alfonzo, epidemióloga, comunicó que han surgido varios casos recientes de personas infectadas de covid-19; sin embargo, eso no quiere decir que el Mintrab haya quebrantado los protocolos de bioseguridad.

Agregó que el Ministerio ha cumplido con los protocolos y que ya pondrán en marcha los procesos autorizados en el tema de los casos positivos.

Con información de La Red