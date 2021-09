Codeca rechaza la celebración del Bicentenario y anuncia protestas para el 15 de septiembre

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció protestas en todo el país para el 15 de septiembre en rechazo a la celebración del Bicentenario de Independencia y para repudiar el gobierno de Alejandro Giammattei.

El anuncio fue hecho por medio de una conferencia de prensa simultánea y transmitida vía Zoom, en la que los representantes de cada departamento anunciaron las acciones que se tomarán a partir de las 7 horas del 15 de septiembre.

Aunque ninguno de los representantes habló de bloqueo de carreteras, quedó abierta la posibilidad de que eso ocurra, pues será cada delegación de Codeca la que coordina las acciones en el día de las protestas.

En la mayoría de los lugares serán concentraciones y caminatas las que se desarrollen en rechazo a la celebración del Bicentenario de Independencia y a la gestión de Alejandro Giammattei al frente del Gobierno, por lo que le exigirán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) deje sin efecto el nombramiento del mandatario.

“Nosotros como pueblos originarios no reconocemos la independencia como tal, porque fue hecha para los criollos, para seguir saqueando, entonces no tenemos nada que celebrar. No tenemos independencia, no tenemos Estado, urge un estado plurinacional”, dijo Azucena Villagrán, representante de Codeca en Retalhuleu.

En tanto, Elsa Pérez, representante de Codeca en San Marcos, informó que harán una caminata que concluye frente a la municipalidad, donde rechazarán la celebración por el Bicentenario.

“15 de septiembre, nada que celebrar, tomamos las calles en todos los departamentos del país”, escribió dicha organización en su cuenta de Twitter.

