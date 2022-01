Caso Zoel Cruz: actriz Diana Golden habla del “error” de la esposa de un narco en desaparición de su sobrino en Zacapa

La actriz Diana Golden reveló a medios mexicanos que ya no hablará sobre el secuestro de su sobrino, el cantante José Zoel Cruz, cuya desaparición fue reportada el 12 de noviembre luego de una presentación artística en Zacapa, pero habló acerca del “error” que cometió la esposa de un narco y que había derivado el plagio.

“Ese tema quedó en que allí quedó. Sigue desaparecido y ya pasó a -a la Fiscalía contra el- crimen organizado”, dijo la actriz al programa “De Primera Mano”.

“José Zoel tenía 20 años nada más y cometió un error en su vida, pero el error lo cometió la esposa del narco que lo secuestró o una cosa así muy horrible”, continuó Golden, quien no profundizó acerca del “error” que menciona.

“Desde que lo sustrajeron de su libertad el 13 de noviembre nunca más se volvió a saber de él, nunca más volvió a aparecer”, continuó la actriz.

Sin embargo, más adelante reconoció que ya no hablará del caso porque le pidieron que guardara silencio al parecer por temas de seguridad.

“Tienes que quedarte callado porque si no te quedas callado también te dan a ti. Yo me tengo que quedar callada porque así me lo pidieron”, concluyó en su intervención para dicho programa.

¡#DianaGolden ya no quiere hablar del secuestro de su sobrino! Esta es la razón…#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/4YWdPBWZcW — De Primera Mano (@deprimeramano) January 18, 2022

Pidió apoyo

Luego de la desaparición, Golden reveló que estaba muy preocupada por la desaparición de José Zoel Cruz y pidió ayuda para dar con su paradero.

El cantante guatemalteco desapareció después de un concierto en Zacapa y las autoridades han comenzado su búsqueda.

Golden explicó al programa mexicano “De Primera Mano” que Cruz es su sobrino político, ya que desciende de unos primos que llegaron de Colombia a Guatemala.

“Estamos preocupados (…) no sabemos por qué razón o qué fue lo que pasó, porque de un restaurante en el que él estaba cantando, estaba empezando su carrera”, dijo en esa oportunidad la actriz.

Contó que en México le ha abierto conciertos a Edwin Luna y al Komander, e incluso en Colombia cantaba “porque tenía ahí las puertas abiertas”, explicó Golden.

Agregó que de la nada unos hombres armados se lo llevaron junto con otro amigo el día que desapareció después de haber cantado en un restaurante.

Dijo que, incluso, los hombres armados habían llegado hasta la mesa para llevárselo; sin embargo, el amigo logró escapar, agregó la actriz.

Expresó que están angustiados, sobre todo porque no han pedido ningún tipo de rescate.

“No piden nada. Está desaparecido desde el viernes en la noche el muchachito”, dijo en el programa.

Cientos de amigos y simpatizantes participaron este martes junto a la familia del cantante en Guastatoya, El Progreso, para exigir que aparezca sano y salvo.

Detalles

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que el comando antisecuestros de la PNC busca a José Zoel Cruz de León.

Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó anteriormente que la Fiscalía cuenta con la declaración de la madre, grabaciones de cámaras de videovigilancia y otros indicios que forman parte de la investigación para ubicar a la víctima.