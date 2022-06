Sinibaldi y exjefe de la Feci cruzan señalamientos por anulación de acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht

El viernes 24 de junio, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, informó que con la resolución de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, quedaban de manifiesto “las múltiples ilegalidades cometidas en la suscripción de los acuerdos de colaboración eficaz en el Caso Odebrecht”.

En un video compartido en la cuenta de Twitter del Ministerio Público (MP), Curruchiche afirmó que la Sala Segunda dictó tres resoluciones en el mismo sentido, por recursos de apelación planteados en contra de la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo A, mediante el cual se aprobaron los acuerdos eficaz de tres personas sindicadas de origen brasileño.

“Resoluciones que dejaron sin efecto dichos acuerdos de colaboración eficaz y fueron notificados el día de hoy al Ministerio Público”, aseguró.

Además señaló en esa ocasión que el exfiscal, Juan Francisco Sandoval, “no tenía competencia para ejercer funciones de persecución penal en la República Federativa de Brasil”.

Respecto a la anulación de los convenios de colaboración eficaz del caso #Oderbrecht, el #MPInforma: pic.twitter.com/S7UdqhDDCe — MP de Guatemala (@MPguatemala) June 25, 2022

Qué señaló Sandoval

Luego de conocerse que quedaban anulados los acuerdos de colaboración eficaz en el Caso Odebrecht, el exfiscal Sandoval se pronunció en su cuenta de Twitter.

Sandoval escribió: “El plan orquestado entre el MP y Alejandro Sinibaldi (ni siquiera pueden escribir “Odebrecht”): 1) Revocaron la resolución de la jueza que aprobó los convenios de colaboración; 2) El recurso interpuesto lo planteó el principal acusado: Alejandro Sinibaldi (no el MP)”.

Añadió: “3) La prueba financiera para descubrir los sobornos, los aportó la constructora; 4) No pueden realizar persecución contra los personeros de Odebrecht, porque ellos ya fueron juzgados en Brasil por esos hechos y violarían la garantía non bis in ídem”.

“5) La misma Sala ya se había pronunciado sobre esa resolución, por qué cambiaron criterio; 6) El caso quedará impune, ya existe gente condenada con la prueba aportada y deberán hacer valer sus derechos; 7) Sigue la campaña de desprestigio impulsada por el MP”, concluyó Sandoval.

El plan orquestado entre el MP y Alejandro Sinibaldi (ni siquiera pueden escribir “Odebrecht”): 1)Revocaron la resolución de la jueza que aprobó los convenios de colaboración; 2) El recurso interpuesto lo planteó el principal acusado: Alejandro Sinibaldi (no el MP); 1/3 pic.twitter.com/8IcZpFNFiK — Juan Francisco (@JSandoval1982) June 25, 2022

Sinibaldi emite comunicado

Este lunes 27 de junio, el equipo legal compartió un comunicado de Alejandro Sinibaldi con relación a la anulación de acuerdos de colaboración eficaz del Caso Odebrecht.

Señaló: “En comunicado vertido en la red social Twitter el exfiscal indica que existe un plan orquestado entre mi persona y el Ministerio Público que implicaba la revocación de los acuerdos de colaboración eficaz suscritos por la entidad Norberto Odebrecht y sus colaboradores; por lo cual se aclara que no existe tal plan aludido y que no mienta”.

Recordó que en diciembre de 2021 “fue la judicatura de la licenciada Erika Aifán la que dé propio interés estuvo insistiendo con que notificarían ciertas resoluciones de carácter urgente”

“Al llegarse a la judicatura por parte de mis abogados, la sorpresa fue que la juez Erika Aifán había decidido notificar en ese momento los acuerdos de colaboración eficaz de ese caso”, afirmó.

Para leer más: Empresa Odebrecht busca conciliación con Estado de Guatemala para pago de trabajos inconclusos de la CA-2 Occidente

Resaltó que dado a lo anterior, se procedió por parte de su defensa técnica a plantear los recursos de apelación respectivos, regulados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

“Fue la misma jueza Erika Aifán la que concedió el trámite a los recursos de apelación interpuestos, y fue ella la que indicó cuál Sala de Apelaciones debería conocer el caso”, señaló.

Agregó: “El argumento expuesto por Juan Francisco Sandoval no solo es sin sentido, sino falaz ya que fue la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo la que concedió con lugar los recursos de apelación, en los cuales nada tuvo que ver el Ministerio Público. Así mismo el argumento de Sandoval implicaría una participación concertada entre la Sala de Apelaciones, mi persona y el Ministerio Público, lo cual no solo es ridículo sino que raya en lo absurdo y constituye delito”.

Constructora se pronuncia

EFE informó que la constructora brasileña Odebrecht expresó el domingo 26 de junio su “sorpresa” por la anulación de un acuerdo de colaboración judicial con el MP de Guatemala, sobre los actos de corrupción de la firma extranjera en el país centroamericano.

La compañía brasileña aseveró en un comunicado de prensa divulgado en Guatemala que, en su opinión, el acuerdo certificado con el MP en 2017 contaba con “todos los trámites necesarios” para mantenerse en vigencia.

Sin embargo, pese a la anulación, la firma brasileña indicó que “queda a disposición de la Justicia guatemalteca” y aseguró además que “buscará hacer valer sus derechos en pleno cumplimiento de la legislación vigente”

Sinibaldi está acusado de varios casos millonarios de corrupción durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), incluido el de Odebrecht, divulgado por las autoridades en 2017, donde supuestamente recibió entre 2011 y 2013 casi US$ 18 millones de dólares en sobornos para favorecer a la firma extranjera.

El convenio de cooperación que existía entre el MP y tres exrepresentantes de la constructora brasileña permitió determinar la manera en que se organizó el soborno de funcionarios locales como Sinibaldi, tal y como sucedió en otros países, según señalaron expertos en el caso.