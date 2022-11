Caso Melissa Palacios: Familia la recuerda en el día en que cumpliría 23 años y pide que se agilice el proceso judicial

Este 15 de noviembre la joven Melissa Palacios cumpliría 23 años, por lo que su familia la recordó y clamó por justicia tras su asesinato en julio de 2021.

Palacios desapareció el 4 de julio de 2021 y fue localizada sin vida y con señales de violencia un día después, en una área boscosa del municipio de Río Hondo, Zacapa.

A un año y cuatro meses del crimen en contra de la joven universitaria, su familia exige que se agilice el caso.

“Sin justicia, no hay paz. No podemos decir que esto está bien si no lo está. En esta región si no enfrentamos la justicia como lo estamos haciendo, seguramente ya los acusados ya estuvieran libres por la ineptitud del sistema de justicia”, dijo Francisco Chacón, tío de Melissa.

En memoria de Melissa Palacios

En su día de cumpleaños, la familia la recordó colocando rosas y globos. Sus seres queridos prefieren no sentir su ausencia. Para ellos Melissa sigue en casa: “es como si estuviera apoyando a su prima preparando las refacciones”.

El Centro Universitario de Oriente (Cunori) entregó simbólicamente a la familia el diploma al mérito académico en memoria de la joven.

“Era muy responsable, sonriente, humilde, no ostentaba cosas que no eran de su nivel”, recordó el tío de Melissa, quien estudiaba auditoría.

Chacón, uno de los integrantes de la familia más activo en el caso, dijo que aún sienten “coraje e impotencia ante un sistema que no tiene credibilidad”. “La única forma de lograr justicia es estar al frente y enfrentar a todos aquellos que quieran entorpecer el proceso”, aseguró.

Dudan de jueces

La familia aún duda de la imparcialidad de los jueces que han conocido el caso. Según Chacón, el primer revés fue hace casi un año, cuando el juez Maximino Morales accedió a reformar los delitos de los dos acusados del crimen en contra de Melissa.

Fernanda Bonilla y su guardaespaldas José Marroquín fueron ligados a proceso por asesinato. No obstante, Morales modificó el delito y pasó a señalar a Bonilla por homicidio en estado de emoción violenta y a Marroquín por encubrimiento propio.

“Queremos que ellos sean juzgados y condenados por el delito real que cometieron y no por aquellos que usaron como canje a cambio de dinero o tráfico de influencias”, dijo Chacón.

El juez perdió su inmunidad por modificar los delitos a los dos acusados en agosto pasado.

La familia está a la espera de conocer la resolución de un amparo que se presentó en la Corte de Constitucionalidad (CC), con el que buscan revertir el fallo y cambio de delitos.

Además, para el próximo 29 de noviembre está programada una audiencia por el segundo proceso que enfrenta Bonilla, por el delito de uso de equipo de terminales móviles en prisión.

Bonilla, la principal sospechosa del crimen contra la universitaria, hizo una transmisión en vivo desde el centro carcelario de Zacapa, a finales de enero de 2022.