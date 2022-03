Caso Manipulación de la Justicia: testigo dice que exfiscal Rony López lo presionó para inculpar a personas inocentes

El testigo en el Caso Manipulación de la Justicia, Hugo Fonseca, relató este miércoles 9 de marzo ante el Tribunal de Mayor Riesgo A que fue presionado por el exjefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Rony López, para mentir sobre el crimen contra José Armando Melgar Moreno, hecho que ocurrió el 9 de diciembre de 2012.

López enfrenta un debate en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad señala que podría estar involucrado en la manipulación de pruebas dentro de una investigación por el asesinato de Moreno, padre del general Érick Melgar Padilla, quien presuntamente gestionó una investigación paralela para involucrar a terceras personas en el hecho.

Hugo Leonel Fonseca Cardona se sentó frente a los tres jueces del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, fue el tercer testigo en pasar a declarar, y fue propuesto por la defensa del exfiscal, pero su relató no fue nada favorable a la tesis que ellos manejan en el debate.

Con un poco de nerviosismo y repitiendo durante su intervención al Tribunal que “hay temor por su vida y la de su familia”, Fonseca Cardona declaró.

En su relato culpó al exfiscal Rony López de amenazarlo para declarar desvirtuando los hechos, incluso le ofrecieron dinero y bienestar para su familia a cambio de cambiar el relato.

La versión que desmiente el testigo es la que brindó en una declaración en el centro preventivo para varones de la zona 18 el 29 de diciembre de 2015 en la que se responsabilizaba de dispararle a Melgar Moreno y señaló a Óscar René Melgar Moreno, hermano de la víctima, como el autor intelectual.

Fonseca señaló ante el tribunal que fue sometido a varias entrevistas mientras guardaba prisión en el Centro Preventivo de la zona 18, a donde fue enviado luego de haber sido capturado como supuesto responsable de la muerte a balazos de Melgar Moreno, pero que antes de que estas fueran filmadas López lo condicionaba para que inculpara a personas inocentes a cambio de “conseguirle” una reducción de pena.

“En el video yo me pongo a llorar porque estoy inculpando a personas que no tienen nada que ver, por ver la magnitud de las personas y el poder que ellos tienen yo acepto a decir mentiras”, relató en la audiencia el testigo.

Agrega: “ese día, antes de las entrevistas, porque no fue solo una, recuerdo que cuando fue la primera me dijeron que la información que les había dado no servía, porque era información verdadera de cómo habían pasado las cosas; sin embargo, dijeron que no servía y que no íbamos a hacer nada y volvieron a regresar para hacer el video, pero todo es manipulado, porque a mi el señor Rony López, antes de las entrevistas me decía que yo tenía que inculpar al señor Óscar Melgar Gramajo, me ofreció también reducir la pena porque me estaban sindicando de tres delitos y que pensara en mi familia. Me dijo que él podía hacer algo para que la pena fuera mínima”.

Continuó: “en la información verdadera era donde yo le comentaba a él (López) y a un fiscal llamado Moises yo le dije que tenía miedo, y lo sigo teniendo, porque la verdad que estaba diciendo no la aceptaban, ellos querían que yo inculpara, en este caso, dijera que yo había matado al señor -Melgar Moreno- cuando yo les había dicho que había sido Vinicio y que como el señor padre de Coca estaba muerto tenía que haber un responsable y que era él el que me había pagado para cometer el hecho, algo que no fue así. Inculpo a Óscar René Melgar Gramajo y digo que yo soy el asesino, que yo le disparé, cosas que no eran ciertas”.

El caso

El 9 de diciembre del 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre del general Érick Fernando Melgar Padilla, en un contexto donde había una disputa de tierras, según las primeras pesquisas. La investigación del asesinato llegó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que dirigía López, luego de que pasó por las fiscalías de Villa Canales y Villa Nueva.

La Feci y la Cicig señalaron que el general Érick Melgar Padilla dirigió una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, a fin de involucrar como autores del hecho a personas determinadas, entre ellas, su tío Óscar René Melgar Moreno, quien falleció en prisión, y la esposa de él, Rica Gloria Gramajo Mazariegos, quien fue liberada de cargos y ahora es querellante del presente caso.

Según la investigación, todos los testigos y otros medios probatorios presentados ante la Fiscalía provenían del procedimiento de manipulación orquestado por Érick Melgar Padilla y López.

El hijo de Gramajo, Óscar René Melgar Gramajo, y su yerno Carmelo Alejandro Pérez Estrada también fueron liberados y desestimados los cargos, y el MP señala que fueron involucrados en la trama que ideó Érick Melgar Padilla.

Con base en esas declaraciones manipuladas se capturó a Everardo García Peña, quien fue sentenciado a 26 años de prisión como autor material del asesinato de Melgar Moreno.