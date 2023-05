Carlos Pineda se pronuncia por la suspensión provisional de su candidatura y asegura que luchará legalmente para seguir en la contienda

El candidato presidencial recién suspendido del partido Prosperidad Ciudadana, transmitió un en vivo en sus redes sociales y le pidió a los más de 25 usuarios conectados que sigan compartiendo sus vídeos ya no como político, porque no puede, sino como influencer, tiktoker y faisbuquero.

Carlos Pineda habló después de que el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral publicó en redes sociales que cumpliría con lo resuelto e instruido el viernes 19 de mayo por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Organismo Judicial constituido en Tribunal de Amparo.

La Dirección General del RC informó este domingo 21 de mayo que dejó en suspenso la segunda asamblea nacional del partido Prosperidad Ciudadana en la que proclamaron al binomio presidencial y otros puestos de elección popular.

El RC reveló que había decidido “dejar en suspenso, mientras dure la tramitación del amparo, el acta donde se documenta la segunda asamblea nacional ordinaria del partido político Prosperidad Ciudadana”.

De acuerdo con Carlos Pineda lo que hizo hoy el TSE “es ilegal a todas luces, pero que esperan que la Sala puedan enmendar la plana y dar marcha atrás al haber dado el amparo al partido Cambio de Manuel Baldizón. Sobre el político, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, aseguró que espera que no saque un solo voto, porque ese partido, Cambio, es parte de la corrupción que busca regresar al Congreso.

“El TSE nos dejó suspendidos temporalmente de la campaña electoral, pero hay recursos que pueden reactivar nuestra participación y seguir. Ellos no podían hacer esto porque ayer apelamos ante la Corte de Constitucionalidad”, indicó.

El candidato aseveró que este tipo de acciones solo demuestran que Guatemala “está viviendo una dictadura solo comparable con Nicaragua y Venezuela”. Además, señaló que hay grupos de poder que han cooptado los tres poderes del Estado, algunos medios de comunicación, “que es el cuarto poder”, y por eso bloquean su candidatura.

El presidenciable recordó y criticó las suspensiones de Thelma Cabrera y Jordán Rodas del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP); de Roberto Arzú y David Pineda del partido Podemos, del diputado Aldo Dávila y Juan Francisco Solórzano Foppa. Aseguró que así comenzaron estas elecciones generales.

Para Pineda, desgraciadamente, así ha funcionado todo en Guatemala. “Hay grupos de poder, que tienen influencia en las cortes, en el gobierno, y para que alguien participe debe tener alianzas ellos, que son los culpables de tener al país sumergido en el subdesarrollo y la pobreza”.

“Como yo no tengo alianzas estos grupos quieren que desaparezca mi posibilidad de participar. Los tres candidatos que están por debajo de mi tienen alianzas con esos grupos, que son empresarios con privilegios, vinculados con instituciones extranjeras, con empresas de la construcción, con el crimen organizado”, aseveró.

“Si en Guatemala no hay elecciones libres eso nos lleva a una dictadura como la Nicaragua y Venezuela. Estos países así empezaron, comenzaron tomando el control de los tres poderes del Estado, de los medios, y del Ejército, y dispusieron hacer lo que les da la gana”, argumentó.

“Guatemala está a punto de caer en algo irrecuperable”, sentenció.

Los favorecidos

Pineda explicó que dejarlo fuera de la contienda solo favorece a Sandra Torres, que según sus propias encuestas está en segundo lugar, y a Edmond Mulet.

“El plan es que Sandra y Mulet vayan a segunda vuelta, porque así pasó la vez pasada. Ahora todos esos grupos de poder le apostaron a Mulet, y a Sandra, porque con el antivoto de la señora ganaría Mulet”, explicó Pineda.

El asunto, expresó, es que “no contaban con que apareciera yo, y me les colara. Están ardidos porque el caballo que alcanza, gana. Estoy solitario, sin grupo de poder y con el pueblo de Guatemala. Tienen obligación de bajarme, de hacer todo lo que pueden, porque tienen 36 años de estar enraizados en el Estado”.

Para Pineda el presidenciable del partido Cabal es el más peligroso porque “está enfocado en ganar la campaña a costa de todo, de vender el país, de dar inmunidad, de vender privilegios, de meter a Guatemala a todo lo que no necesita”.

“Mulet es más pobreza, más corrupción y un daño irreparable. Él no sabe trabajar, no sabe producir, siempre ha vivido de la política y vendiendo niños, por eso no deja de atacarme”, añadió.

A mi me había dicho que la política era sucia, pero la política es lo más asquerosa que existe en Guatemala.

El candidato volvió a señalar que el Estado lo persigue con investigaciones supuestamente oficiales que lo vinculan con el crimen organizado y el narcotráfico.

“Si no me bajan, me van a matar, cerca de mis fincas hay grupos de narcotráfico que me van a matar. Tocará morir como mártir o como héroe, pero eso sí, yo no me dejo, cuidadito”, advirtió.

A los magistrados

Durante su en vivo en redes sociales Pineda instó a las autoridades electorales a no sacar a más candidatos. “El pueblo tiene derecho a elegir. No saquen a más. Si pueden regresar a todos los que han sacado, regrésenlos, que sea en las urnas donde se defina todo”, apuntó.

Para Pineda el futuro de Guatemala está en manos de cinco magistrados. “Yo confío en la integridad de los magistrados de la CC. No emitan la resolución ante los guatemaltecos, sino ante Dios. Oren. No me están dejando ser presidente, solo me están dejando participar. Esta lucha es por un pueblo olvidado”, aseveró.

Además, informó que la Sala Sexta debe conocer sus criterios este lunes 22 de mayo. “Deben restituir los derechos que nos dañaron. Deben revocar el amparo. Le apostamos a la justicia, hacemos un llamado a la población, pero esperamos que las cortes hagan lo suyo”.

Torres y Mulet responden

La oficina de comunicación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) respondió a Pineda que “acerca de la resolución de la Sala Sexta enfatizamos que seguimos siendo respetuosos y vamos a ser siempre respetuosos de la ley. Son resoluciones de carácter judicial que están al margen de toda cuestión de carácter político”.

Respecto al señalamiento de que Torres y el partido está en contubernio con sectores poderosos, y aprovechar el antivoto que hay hacia ella para hacer ganar a Mulet la presidencia, respondieron: “Rechazamos rotundamente cualquier elucubración que esta persona quiera hacer, tratando de vincular a la candidata presidencial con cualquier otro partido. Estamos enfocados en la candidatura presidencial de Sandra Torres para que se convierta en la primera mujer presidenta de Guatemala”.

“Son elucubraciones de una mente desesperada, de una persona ansiosa de tener poder y lo que tiene (que hacer) es dirimir su situación jurídica donde corresponde”, dijeron.

Por su parte, Edmond Mulet, expresó que hace ya varias semanas que le ha sorprendido “los ataques en contra suya por parte del Sr. Pineda”.

“Soy un hombre que cree en la Ley y nadie tiene por qué involucrarme en ninguna disputa legal ajena a mi persona y al partido CCabal”, aseveró.

Añadió que “siempre estaré a favor del Estado de Derecho. Rechazo cualquier acusación infundada y me mantengo comprometido con la ciudadanía, con la democracia y a presentar nuestras propuestas serias a la población. En estos tiempos, necesitamos líderes serios y responsables”.