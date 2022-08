Captura de José Rubén Zamora: entidades de prensa exigen liberación del periodista y la UE y Wola instan a que se le garantice la vida

La captura del periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, el pasado viernes 29 de julio ha causado reacciones de diversos sectores a nivel nacional e internacional y este lunes 1 de agosto entidades de prensa extranjeras exigen la inmediata liberación del presidente de ese medio de comunicación.

Al mismo tiempo, la Unión Europea, se ha manifestado e instó a las autoridades de Guatemala a garantizar la seguridad y el debido proceso del periodista y expresó su preocupación por la libertad de prensa en el país.

Zamora fue detenido el pasado viernes señalado de, supuestamente, incurrir en los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI en Inglés), publicó este 1 agosto un comunicado en su página web en la que exige liberación inmediata del periodista guatemalteco José Rubén Zamora.

“La red global IPI hace un llamado a las autoridades guatemaltecas para que liberen y retiren los cargos contra el periodista y Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del IPI José Rubén Zamora, presidente y fundador de elPeriódico. Zamora fue arrestado en su casa en la ciudad de Guatemala el viernes por cargos que incluyen presunto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El diario y grupos de prensa locales han calificado la detención como un acto de persecución y censura contra los medios críticos”, se lee en el documento.

“Las autoridades deben liberar de inmediato y retirar los cargos contra José Rubén Zamora y abstenerse de abusar de los procesos penales para intimidar a la prensa”, dijo el subdirector del IPI, Scott Griffen. “La red global IPI condena enérgicamente esta grave escalada de presión sobre los medios de comunicación en Guatemala. El acoso a los medios críticos es inaceptable en una democracia”, afirma el documento.

El escrito recuerda que Zamora ha recibido numerosas amenazas de muerte y ha sido baleado en más de una ocasión.

IPI's full statement: The arrest of José Rubén Zamora is a serious escalation of pressure on the media in #Guatemala.

Authorities must free Zamora, an IPI World Press Freedom Hero, and refrain from using criminal prosecutions to intimidate the press.https://t.co/mw1SuGcXTr

— IPI – The Global Network for Independent Media (@globalfreemedia) August 1, 2022