Captan momento en que agentes de la PMT se van a los golpes y comunas de Fraijanes y Santa Catarina Pinula dan su versión

Usuarios de redes sociales compartieron este miércoles 23 de febrero imágenes de un incidente registrado entre agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de Santa Catarina Pinula.

Los sucedido han causado distintas reacciones por parte de los internautas y las imágenes se han vuelto viral.

En redes sociales se afirma que la pelea entre los uniformados surgió porque los agentes de Santa Catarina Pinula cerraron un carril reversible; sin embargo, ambas comunas se pronunciaron para informar acerca de lo sucedido.

La comuna de Santa Catarina Pinula emitió un comunicado e indicó que este miércoles en el sector de El Canchón, en ese municipio, la agente Lilian Alvarado fue “cobardemente agredida por un grupo de agentes de tránsito de la Municipalidad de Fraijanes”.

Añadió que la agente Alvarado se encontraba en sus labores de servicio cuando se percató de que agentes de Fraijanes ingresaron a territorio de Santa Catarina Pinula a realizar un operativo sin autorización.

Afirmó que ante esto, la uniformada procedió a indicarles que se encontraban fuera del territorio que les corresponde y no podían continuar al no contar con los permisos pertinentes, ya que no estaban en territorio de Fraijanes.

Según la comuna, sin explicación alguna, “los agentes de Fraijanes la insultaron y agredieron físicamente”.

Agregó: “Esta agresión no tuvo un desenlace fatal debido a que la agente Lilian Alvarado fue oportunamente auxiliada por sus compañeros de la PMT de Santa Catarina Pinula”.

Interponen denuncia

Indicó que después de ser atendida médicamente, la agente Alvarado recibió acompañamiento de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y procedió a interponer una denuncia en el Ministerio Público por violencia contra la mujer en su manifestación física, verbal y psicológica.

“La Municipalidad de Santa Catarina Pinula condena el mal proceder de los agentes de Fraijanes y repudia toda agresión a la agente Alvarado y a cualquier mujer”, señaló el comunicado.

Qué dice Fraijanes

Prensa Libre y Guatevisión consultaron a la comuna de Fraijanes y su portavoz Gerson Lucas se pronunció por lo sucedido.

Añadió que agentes de la PMT del otro municipio han tratado de ejercer sus planes dentro de territorio de Fraijanes

Explicó que ambos municipios comparten una calle denominada El Canchón, que es la división limítrofe, “un carril es de ellos, el otro carril es nuestro”.

El carril que pertenece a Fraijanes lo utilizan para agilizar el tránsito que proviene de la ruta El Salvador, pero según Lucas, los agentes de Santa Catarina Pinula decidieron bloquearlo con el argumento de que no tienen planeados operativos ahí y que la calle pertenece a su municipio.

“El problema es que lo hicieron de manera arbitraria, bloqueando, incluso, el paso de vehículos que salen de Fraijanes”, señaló.

Afirmó que la agresión física se dio entre dos agentes “hombres” y según una grabación, se acercaron otros uniformados de Santa Catarina Pinula y lanzaron al suelo al agente de Fraijanes.

Al ver lo que sucedía, más agentes se aglomeraron con la intención de evitar que continuara la pelea y según Lucas, ya no hubo agresiones.

“Santa Catarina tiene muchos conflictos con mucha gente, la técnica de ellos es que mete a las mujeres enfrente”, señaló el portavoz.

Afirmó que en “ningún momento” se agredió a la agente y que Fraijanes también podría tomar acciones legales, porque si la denuncia es activa, ellos tienen un video que evidencia lo sucedido.