Cancillería asegura que hace esfuerzos para evitar migración irregular y que se repitan masacres como la de Tamaulipas

Pedro Brolo, canciller de Guatemala, dijo este viernes 12 de marzo que el Gobierno de Guatemala hace esfuerzos para evitar la migración irregular y que ocurran más masacres como la que ocurrió en Tamaulipas, México.

Brolo explicó, luego de las honras fúnebres a los 16 migrantes masacrados en Tamaulipas que fueron repatriados este viernes, que el Gobierno hace un esfuerzo grande para crear muros de prosperidad y que el presidente Alejando Giammattei ha estado viajando a lugares en donde se quieren crear polos de desarrollo.

Recordó que el problema de desarrollo económico y la migración es un tema histórico que no comenzó ayer y no va a terminar mañana, pero que esperan que este año puedan hacer lo que en el 2020 no pudieron hacer por la pandemia del coronavirus y por los desastres naturales.

“Este año el presidente y el gabinete estamos comprometidos en iniciar un proceso de reconstrucción y reactivación económica que permita generar oportunidades para la gente y que la gente pueda quedarse en casa y no tenga que arriesgarse en un peligroso viaje en donde suceden, lamentablemente, situaciones como esta -la masacre de Tamaulipas-“, señaló Brolo.

Dijo que esperan que una situación como esta no vuelva a suceder y dijo que desde el Minex están haciendo esfuerzos necesarios para motiva e incentivar para que llegue la inversión extranjera directa al país, incrementar el comercio, la exportación y aseguró que se han dado grandes avances en ese sentido.

El canciller confirmó que el sábado viajará a Corea del Sur para entrevistarse con el presidente de esa nación y van a conversar sobre el Tratado de Libre Comercio que es importante para esos espacios de desarrollo que necesita el país.

Sabemos que históricamente ha habido masacres en otros años. Este lamentable y horrendo caso en particular es especial porque se activó un mecanismo de colaboración binacional a partir del cual, desde el momento de los hechos, tanto el Gobierno del Estado de Tamaulipas como el de Guatemala realizaorn las acciones necesarias para que en poco tiempo se tuvieran resultados de impacto y repatriar los restos.

Trabajo temporal

Según el canciller se trabaja con México en un proceso para ampliar la Tarjeta de Trabajo Temporal como un mecanismo para ampliar la oportunidad de que personas guatemaltecas puedan trabajar en este país.

Dijo que la inversión extranjera más grande en Tamaulipas es guatemalteca y eso permite tener un potencial grande para que se puedan activar mecanismos para que los guatemaltecos puedan ir a trabajar a esas empresas.

Puntualizó que desde el 2020 activaron Programa de Trabajadores Temporales de Migración Regulada, para permitir que más guatemaltecos puedan optar a trabajos en el extranjero.

Según Brolo, el gobierno de España está dando autorización y se hacen los trámites para firmar un acuerdo que permita a guatemaltecos ir a trabajar temporalmente a ese país y esperan lograrlo lo más pronto posible.

Añadió que en países como Italia, Israel, Alemania y Qatar ya empezaron procesos similares y esperan que con Estados Unidos se logre ampliar la cantidad de visa H2A y H2B.

El funcionario mencionó que tuvieron una reunión con Canadá para que se pueda pasar de 12 mil trabajadores temporales al año en ese país a 30 mil anuales.

No les interesa frenar la migración

Anamaría Tejada, una migrante guatemalteca que reside en California, Estados Unidos y que trabaja en una fundación para enviar ayuda y proyecto al país, dijo que lo que hace el gobierno de Guatemala para frenar la migración no es suficiente.

Mencionó que en realidad a los gobiernos como el de Guatemala les interesa que la población migre a Estados Unidos, puesto que con eso se asegura el envío de remesas.

Tejada cree que las autoridades guatemaltecas piensan que el país únicamente lo compone la capital y las zonas urbana y se olvidan de las áreas rurales en donde la población no tiene lo mínimo para satisfacer sus necesidades y por eso busca migrar.

Explicó que a las personas que deciden migrar irregularmente no les importa morir en el camino, porque en Guatemala también están en riesgo de muerte por las condiciones en las que viven.

Aseguró que ningún país del mundo va a querer invertir en un lugar como Guatemala, porque el Estado está cooptado y no hay certeza de que la inversión sea segura.

“Migran para mejorar sus condiciones de vida”

Jair Dabroy, politólogo y analista en temas migratorios, explicó a Prensa Libre que las personas migran para mejorar sus condiciones de vida y por eso es clave que las autoridades nacionales y locales otorguen mejoras sustantivas para que las personas tengan una mejor calidad de vida en sus comunidades de origen, pero esto no es un proceso inmediato.

Agregó que aunado a esto se necesitan acciones en coordinación con otros países como con Honduras y El Salvador, que enfrentan un fenómeno similar y con el Sistema de Integración Centroamericana y Parlamento Centroamericano, pues el primero debería tener mejores resultados en la temática migratoria y el segundo al menos tener algún posicionamiento sobre este tema.

Dabroy expresó que México se ha convertido en un punto de destino de los migrantes, pues como muchos no pueden pasar a Estados Unidos, deciden quedarse allí, y por eso también es importante sumar a estos dos gobiernos para tratar el tema.

En el caso de Estados Unidos refirió que como es parte interesada en frenar la migración irregular, se necesita de su cooperación, pero que tenga evaluación de los niveles de impacto de la política que se incluya acá en el país, a nivel d política pública, porque se han estado destinando millones de dólares durante varios años, pero las condiciones de las familias no cambian, sino que se acentúa la pobreza.

Dijo que esto pasa porque mucho de este dinero que viene se queda en instituciones públicas, oenegés, se queda para pago de salarios, para burocracia y eso limita que estas personas cambien esas condiciones de vida.

Es por ello que este tipo de ayuda que se envía al país debe ser altamente fiscalizada, en especial por los donantes como Estados Unidos.