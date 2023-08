Cámara capta un asalto en la zona 1 y víctima relata lo ocurrido

El pasado 10 de agosto, a las 7 de la mañana, una cámara de seguridad documentó el momento en que una ciudadana sufrió un asalto por parte de dos personas que iban a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió en la 2 avenida y 5 avenida de la zona 1, y el video muestra cómo la mujer llega a un inmueble para, en palabras de ella posteriormente, hacer un trámite.

“Yo venía a hacer un trámite en la zona 1. Toqué el timbre de la puerta de la institución y, no sé si fue por la hora o por el sector, pero costó mucho de que me abrieran“, dijo la víctima.

Tras tocar el timbre, según el video, la mujer saca su teléfono celular. Ella asegura que sacó su teléfono para cerciorarse de que estaba en la dirección correcta.

“La verdad nunca había pasado por una situación como esta, es la primera vez y la verdad desconocía mucho cómo se presentaban este tipo de hechos”, dijo la mujer

En el video se observa. en medio de la ruta, a dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes al percatarse de que la mujer estaba con su celular, deciden dar la vuelta y se suben encima de la banqueta del lado opuesto donde estaba la mujer.

Incluso, la hacer esta maniobra, las dos personas a bordo de la moto estuvieron cerca de impactar con una persona que caminaba cerca de ellos.

Por unos segundos los asaltantes no se ven en el video, hasta que reaparecen en la calle donde se encontraba la víctima y uno de ellos se baja para robarle sus pertenencias.

“No me percaté de la situación, y cuando me di cuenta la persona se encontraba a lado mío y me decía que quería mi celular. En eso yo me negué en entregarle mi teléfono”, dice la víctima del robo.

La víctima también cuenta que el asaltante apuntó el arma que llevaba a su cabeza y que empezaron a forcejear por el teléfono celular.

En el video se muestra dicho forcejeo, hasta que finalmente el asaltante dispara su arma e impacta contra la fachada del edificio.

“En ese momento abren la puerta, la empujé y como pude la cerré, ahí me percaté del disparo del hombre. En mi oido se quedó esa sensación de tapado y entré en una crisis grande de ansiedad”, dice la mujer.

Al final del video el asaltante se lleva una especie de bolsa que llevaba la mujer, se sube a la motocicleta y junto con su acompañante se alejan de la escena.

La víctima recuerda que el asaltante que estaba sentado en la motocicleta le decía a su acompañante que disparara, que “no se la pensara y que no fuera tonto“.