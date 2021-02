Buscan el cuerpo de Cristina Siekavizza en el cementerio de Cuilapa

La búsqueda del cuerpo de Cristina Siekavizza se extendió al cementerio de Cuilapa, Santa Rosa, donde desde el 4 de febrero la Agencia Fiscal Especial del caso coordina la exhumación de seis cadáveres que fueron sepultados como xx en el 2011, año en el que ocurrió la desaparición.

El jueves último fueron cuatro los cadáveres exhumados y dos este viernes, informó el Ministerio Público (MP).

En los últimos días, la Fiscalía ha efectuado varias exhumaciones en cementerios de El Progreso, Baja Verapaz y Santa Rosa.

El MP ha informado que esas diligencias son por el recorrido del vehículo de Roberto Barreda, esposo de Siekavizza y principal sospechoso de su desaparición.

Además, que en el caso de las diligencias en San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, se derivan porque una persona se acercó a la Policía Nacional Civil para denunciar sobre una supuesta inhumación clandestina y señaló en el cementerio local tres posibles puntos.

Otra línea de investigación apunta a que supuestamente a Cristina la lanzaron al río Motagua y luego de haber sido localizada habría sido sepultada sin identificar.

El caso Siekavizza

El 6 de julio de 2011, Cristina Siekavizza desapareció en su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3 de la ruta a San José Pinula; su familia interpuso una denuncia y comenzó un caso que nueve años después no ha sido resuelto.

La desaparición se hace pública el 24 de julio de ese año con una caminata en la avenida de Las Américas, un fin de semana.

En esa primera marcha participó Roberto Barreda, esposo de Siekavizza y quien después desapareció con sus hijos, esa acción lo convirtió en el principal sospechoso del caso hasta el jueves 6 de agosto último cuando falleció por coronavirus.

La investigación del Ministerio Público implicó en el proceso a Beatriz Ofelia de León, madre de Barreda y quien era magistrada de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2011, cuando Siekavizza desapareció.

De hecho desde octubre de 2011 la fiscalía cree que Siekavizza está muerta, basada en el testimonio de Olga Petrona Say, la trabajadora de casa particular y quien en principio fue sindicada pero luego pasó a ser testigo. En su declaración, Say aseguró que Barreda mató a golpes a su pareja.

Barreda fue capturado en México el 8 de noviembre de 2013 y luego fue vinculado al proceso penal. Los hijos fueron recuperados y dados en custodia de la familia Siekavizza.

En abril de 2019, durante una reconstrucción de los hechos en la residencia en que desapareció Siekavizza, Barreda sostuvo su inocencia.

En el proceso judicial fueron vinculados amigos de la familia y un investigador privado contratado por Barreda.

Barreda enfermó y murió de covid-19 antes de que pudiera empezar el juicio en su contra, retrasado por la pandemia. Su mamá, Beatriz Ofelia de León, fue beneficiada con un criterio de oportunidad del Tribunal de Mayor Riesgo C y no será enjuiciada.