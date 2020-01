Buscan a sujeto que en video aparece cuando dispara al aire sin causa justificada

DISORAN AL AIRE EN CHIQUIMULA

DISPARAN AL AIRE FRENTE A SUS HIJOS EN CHIQUIMULA ⚠️"No mami" "No Mami" se escucha al fondo del video, la voz de una pequeña niña que pide a su madre no efectuar los disparos. Las balas perdidas han provocado heridas graves en personas, incluso la muerte. Por ello, existe un clamor colectivo para que esto no ocurra. Sin embargo, a muchos no les importa.En redes sociales circulan videos de un hombre y una mujer disparando al aire. Las imágenes se han compartido vía WhatsApp y aseguran que ocurrió en Chiquimula durante la celebración del Año Nuevo 2020.En el Video se observa a un hombre aparece y descarga la tolva de la pistola, mientras una mujer graba y le da la señal de inicio. Continuamente dos mujeres en el mismo escenario comienza a disparar cuando el hombre, que aparece en el video, se aleja de la dama. En el video se escucha como hijos de estas personas observan como sus padres realizan los disparos al aire. En la celebración de Navidad también se viralizó el video de un hombre que se grabó disparando al aire y compartió el material en sus redes sociales.

