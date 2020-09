Bono Familia: Cuántas familias no han recibido el segundo pago por falta de actualización de datos

El segundo pago del Bono Familia, uno de los programas para afectados por los efectos del coronavirus en Guatemala, ha llegado a más de 2.4 millones de hogares, según el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero.

Durante una reunión virtual con el presidente Alejandro Giammattei, el ministro explicó que a la fecha dos millones 441 mil 599 han recibido el pago, pero hay un faltante, de 130 mil beneficiarios, que no lo han recibido porque no han actualizado sus datos, uno de los requisitos para el segundo desembolso de Q1 mil. Según Romero, a través de una campaña de información el ministerio llama a las familias para que puedan actualizar la información y recibir los fondos.

La cifra de beneficiarios sin actualización de datos se ha reducido en 72 mil desde principios de septiembre.

El funcionario no hizo mención sobre el monto y la fecha del tercer pago, pero anteriormente la cartera ha señalado que por diversos factores ese pago no podrá ser de Q1 mil como los dos primeros.

Esos factores son un rezago de familias que no han recibido ni el primer y segundo pago porque no han llenado formulario. A eso hay que agregar alrededor de 150 mil a 200 mil familias que no tienen servicio de energía pero serán incluidas, además de los jubilados del Estado que también entraron a la lista mediante un decreto legislativo.

Una vez estén resueltos esos inconvenientes el ministerio podrá tener un padrón con el cual podrá hacer la división de los Q2 mil millones y definir una fecha de pago.

Romero expuso que la ejecución de su presupuesto supera el 72%, de un total de Q7 mil 573 millones 567 mil ha ejecutado Q5 mil 502 millones 448 mil.