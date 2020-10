Bono Familia: cuándo podría comenzar el tercer pago a beneficiarios

Octubre será el mes en le que se deposite el tercer y último pago del Bono Familia para aliviar los efectos causados por la pandemia del coronavirus.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que el pago podría comenzar entre el 15 y el 20 de octubre, pero antes, la próxima semana, deberá quedar definido el padrón.

Originalmente el programa estaba destinado a 2.6 millones de hogares, pero el Congreso agregó a ciertos grupos de jubilados del Estado y al 10% -hasta 260 mil- de familias que no cuentan con servicio de energía, elemento básico para que puedan aplicar. Aquí se incluyen comunidades de lugares remotos de Alta Verapaz, Petén o San Marcos que no tienen celular, ante lo cual serán movilizados hacia las oficinas más cercanas del ministerio para que reciban un sobre con la tarjeta y el pin para que puedan hacer el retiro del dinero.

Planteado así, y considerando que el bolsón de Q2 mil 600 millones no tuvo aumento, el Mides explicó que no podrá depositar Q1 mil, como en el primer y segundo pago, sino menos, aunque aún no se ha definido la cifra.

Si los beneficiarios quieren salir de dudas y asegurarse que todo está al día, pueden hacer la siguiente gestión:

Escribir BONOPAGO al 2020 y llenar el Formulario de Priorización

Entrar a www.bonofamilia.gob.gt y llenar el formulario

Deberán recibir un mensaje de aprobación y que solo falta esperar anuncios oficiales respecto a los pagos.