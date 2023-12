Bernardo Arévalo reitera que toma de posesión es inevitable

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, reiteró que los resultados electorales son inalterables y que no hay forma de evitar que asuma el cargo el próximo 14 de enero, fecha que, a su criterio, marcará el cambio de rumbo del que hacer de las instituciones del Estado.

Durante una entrevista con La Red, Arévalo destacó tres retos con los que llegará a la Presidencia de la República; además, se mostró confiado en que la persecución judicial en contra del proceso electoral se detuvo luego de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que ordena garantizar la toma de posesión de todas las personas que fueron electas en las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto pasados.

La lucha contra la corrupción, reorientar el trabajo de las instituciones del Estado y asegurar que en el país haya certeza jurídica para mejorar las inversiones son los tres retos a los que su gobierno le dará prioridad, según detalló durante la entrevista con La Red.

“Los retos que vamos a tener son para responderle a la población. Número uno, para que haya claridad sobre la seriedad de nuestra lucha contra la corrupción y la determinación con lo que lo estamos haciendo”, dijo Arévalo.

Agregó que, en segundo lugar “tenemos que empezar a lograr que las instituciones funcionen para hacer lo que tienen que hacer”, por ejemplo, según dijo, garantizar la buena calidad de la salud y la educación y tener acceso a programas productivos.

El tercer reto que Arévalo destaca “es generar las condiciones para que nuestro país sea más atractivo para la inversión extranjera”, algo que, según dijo, no ocurre en la actualidad “porque no tienen confianza, porque no hay certeza jurídica ni hay condiciones en términos de infraestructura”.

“Que -los inversionistas- empiecen a venir ya con la tranquilidad de que va a haber un gobierno que va a respetar las reglas y el Estado de derecho y que se va a estar invirtiendo en el desarrollo de las condiciones sociales para que esos capitales puedan ser efectivamente puestos en práctica”, afirmó.

Resultados irreversibles

Arévalo se mostró confiado en que el próximo 14 de enero no habrá ningún inconveniente para la toma de posesión y afirmó que ese día habrá “una fiesta democrática” en Guatemala.

“La resolución de la Corte de Constitucionalidad de la semana pasada y la declaración del Tribunal Supremo Electoral alrededor de la definitividad, por decirlo, o sea que ya no hay vuelta atrás con el proceso electoral, ya da la tranquilidad que desde el punto de vista legal no hay ninguna duda, todo está previsto y arreglado, quienes resultamos electos en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto somos quienes tenemos que tomar posesión el 14 de enero y el 15 en el caso de los alcaldes, y que todas estas patrañas, casos fabricados que está haciendo el Ministerio Público, hagan lo que hagan no van a afectar este hecho que es contundentemente legal”, dijo Arévalo.

Respecto a si las investigaciones contra el Sistema informático del Tribunal Supremo Electoral afecten la toma de mando, Arévalo dijo que “no hay ninguna posibilidad, ya eso ya está claro, es decir, ya el periodo electoral fue cerrado y los resultados oficializados el primero de noviembre son como el Tribunal lo dice, definitivos e inalterables. Si hay algún tema alrededor de esta cuestión es algo que tendrá que verse después del 14 de enero y ahí seguirá, pero no tiene forma de afectar la toma de posesión”.

Sobre las sanciona de Washington en contra de guatemaltecos señalados de corrupción, el presidente electo dijo que “Estados Unidos hacen eso en el marco de su propia política, por que un país es libre de decir a quién considera adecuado o no para ingresar a su territorio, y evidentemente lo que Estados Unidos viene haciendo aquí -en Guatemala- y en otros países es definir a qué personas no considera aceptables y dignas de entrar a su país por las razones que van explicando”.

“En el caso de Guatemala ellos han sido muy claros de que no les interesa recibir en territorio norteamericano a nadie que esté involucrado con estos intentos de golpe judicial, que están atacando a la democracia o que están vinculados de distinta manera a los procesos de corrupción”, señaló Arévalo.