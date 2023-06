Bernardo Arévalo defiende resultados electorales y Sandra Torres duda del conteo de votos

Bernardo Arévalo, candidato a la Presidencia por el Movimiento Semilla, defendió este viernes 30 de junio los resultados electorales que lo colocaron en la segunda vuelta electoral, que disputará el próximo 20 de agosto contra Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien en sus redes sociales puso en duda la legalidad del conteo de votos.

El Movimiento Semilla convocó a una conferencia de prensa este viernes, luego de que se supiera que al menos 15 partidos políticos solicitan en reconteo de votos en la elección del binomio presidencial.

“El éxito de nuestro movimiento en las elecciones generales ha despertado el temor de los corruptos que pretenden seguir controlando nuestro país. Nos enfrentamos a un enemigo dispuesto a recurrir a cualquier método para mantener su dominio. Pero han subestimado el poder de un pueblo que rechaza la manipulación electoral”, dijo Arévalo durante la conferencia de prensa.

“Les aseguro que no nos dejaremos intimidar. Juntos, como guatemaltecas y guatemaltecos comprometidos con la democracia defenderemos nuestro derecho a elegir libremente nuestro destino”, continuó el candidato de Semilla.

“Más de 14 partidos, que son exactamente lo mismo, y que han gobernado en total impunidad,

pretenden desacreditar unos resultados que responden a la voluntad del pueblo. Los partidos que están pidiendo el reconteo de votos lo hacen sin respaldo legal, porque saben que no tienen el apoyo del pueblo. Se trata de una pura acción intimidatoria que destruye la voluntad del cambio esperanzado que exige la mayoría de la población”, refirió Arévalo.

Agregó que el conteo rápido de la Misión de Observación Electoral (MOEGT) y los conteo del partido coinciden “plenamente” con los del Programa Informático para la Transmisión de Resultados Preliminares del TSE.

“Hay una diferencia de más de 200 mil votos entre los resultados de Semilla y los de sus inmediatos competidores, una muestra incuestionable de la voluntad popular y de nuestro paso a segunda vuelta. En Semilla creemos en la democracia y creemos en que Guatemala es completamente capaz de decidir libremente su futuro”, agregó.

Respecto a los señalamientos sobre que no es guatemalteco, Arévalo señaló que “alguien que pretenda dirigir el país debería de empezar leyendo la Constitución. El artículo 144 es claro y transparente: ´son guatemaltecos de origen las personas que nacen dentro del territorio de Guatemala y las personas que nacen en el extranjero hijos de padre y madre guatemaltecos, la Constitución no establece distinción”.

“Mi nacimiento en Uruguay es resultado del exilio al que fue obligado mi padre Juan José Arévalo Bermejo, a partir de 1954, es en el marco de la persecución de los guatemaltecos que creyeron en un país diferente. A mediados del siglo pasado que mi padre y mi madre tuvieron que refugiarse en Uruguay, país en donde nací y parece increíble que hoy en el año 2023 vengan a tratar de utilizar contra mi candidatura el mismo argumento que utilizaron en 1944 contra mi padre”, reiteró.

Además, sobre videos que circulan en los que se advierte que se buscan ilegalidad en Semilla, el candidato dijo que “lo que demuestran es desesperación”, porque no estaban preparados para afrontar lo que pasó en las elecciones del domingo.

“La señora Torres está entrando en una campaña en la que está tratando de levantar el miedo, es una campaña para asustar a la gente con argumentos tanto absurdo como falsos que no vamos a perder el tiempo, ella está anclada y embarrada en el pasado y nosotros vamos hacia el futuro”, agregó Arévalo.

Critica resultados

Por su parte, Torres se ha pronunciado en sus redes sociales y días atrás hizo señalamientos contra Arévalo y Semilla relacionados con su nacionalidad, financiamiento y sobre su postura respecto al aborto y matrimonio igualitario.

“Las actas no cuadran, el Distrito Central del Departamento de Guatemala ahora resulta que anuló el contrato de transmisión de datos. Esto pasó luego que usaron el programa para enviar datos de forma irregular, hay mucha duda sobre posibles ilegalidades y robo de votos”, escribió Torres en sus redes sociales.

Además, entro mensaje dijo que “buena parte de los casi 2 millones de votos que hay en el departamento de Guatemala pudieron ser manipulados en favor de algún partido. Este tipo de situaciones pone en riesgo el país y socava la democracia en Guatemala”.

“Los izquierdistas que estaban en la UNE ya se fueron, nosotros no hablamos de ideologías sino de cómo ayudar a que jóvenes tengan un buen empleo y la gente se pueda desarrollar”, escribió la candidata de la UNE.

Torres también compartió fragmentos de una entrevista radial y señaló que “en mi gobierno habrá libre mercado, alentaré la inversión para que haya más trabajo, voy a garantizar la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada, conmigo no habrá expropiaciones ni mucho menos nacionalizaciones”.

“Yo voy a respetar la propiedad privada, yo no le voy a quitar, como el otro proyecto político quiere quitarle su casita, si usted tiene dos casitas le van a quitar para el que no tiene, no estamos para eso, la gente lo que quiere es que se respete la propiedad privada, que haya libre mercado, que haya libre competencia”, dijo Torres en su cuenta de Twitter.

Dijo que con el “otro proyecto político” se pone en riesgo la libertada de prensa y la libertad de culto”.

“Yo si hablo de familias, yo sí puedo hablar de familias, de la protección de la niñez, no podemos permitir que vengan agendas internacionales a doctrinar a nuestros niños en las escuelas públicas, porque ese es uno de los riesgos, y que el niño pueda tomar la decisión de si quiere ser hombre o mujer, escoger su sexo, eso viene (…) es lo que trae el otro proyecto político a querer implementar”, agregó Torres.

“Yo lo que le pido a la población es que nos compare qué hemos hecho, no qué hizo mi mamá o qué hizo mi papá sino que hice yo. Aquí estamos hablando que no podemos vivir a la sombrea de lo que hicieron nuestros padres y no vamos a calificar si fue bueno o fue malo, mi mamá por ejemplo fue alcaldesa, pero yo no me agarrado de la falda de mi mamá no del cincho de ella”, afirmó la candidata.