Barriletes gigantes llenan de color el cielo de Santiago Sacatepéquez

Cientos de personas se deleitaron este domingo 5 de noviembre en Santiago Sacatepéquez con la exhibición de barriletes gigantes, una tradición de 124 años que guardan con orgullo los habitantes de ese municipio.

La actividad estaba programada para el 1 de noviembre; sin embargo, por el paso de la tormenta tropical Pilar se reprogramó para este domingo, que, aunque nublado, transcurrió sin lluvia.

Un total de 16 grupos se dedicaron a la elaboración de barriletes gigantes que se destacaron por su color y por mensajes que hacían referencia, principalmente, a personalidades de la comunidad y del país.

José Puac, presidente de la Asociación de Barrileteros de Santiago, expuso que decidieron hacer la actividad el domingo siguiente del 1 de noviembre debido a que muchas personas viajan de lugares lejanos y no podían esperar más tiempo. “Decidimos hacerlo hoy para que los visitantes no se pierdan la oportunidad de ver este arte”, dijo.

Muchos de los que participaron en el diseño de barriletes llevan años de dedicarse con entusiasmo a esta actividad.

Uno de ellos, Rafael Batzín, indicó que lleva 17 años de dedicarse a esa tradición. El barrilete que elaboraron en su grupo, Sobrevivencia Cultural, medía 12 metros de diámetro y el mensaje estuvo dedicado a Concepción Ramírez, la mujer maya que vive en Sololá y cuyo rostro quedó inmortalizado en las monedas de 25 centavos.

“Ella es ejemplo de una persona que supo salir adelante a pesar de todas las dificultades”, resaltó Batzín. “Queremos incentivar esta tradición, que no muera, porque es un legado que nos han dejado nuestros antepasados”, añadió.

Precisó que, para elaborar el barrilete, el grupo se tomó entre tres y cuatro meses, trabajando casi todos los días de 20 horas hasta la media noche. Dijo que los fines de semana “a veces amanecíamos”. En total, 10 personas participaron activamente de principio a fin en la elaboración, pero otras tantas los apoyaron en ese tiempo de distintas maneras.

Todavía este domingo, dudaban de si sacar el barrilete al lugar de la exposición, por la amenaza de lluvias. Toda la cobertura la hicieron con papel bond y papel de china y unos minutos de lluvia podría destrozar el esfuerzo de meses en segundos, lo que les hubiera significado ya no acudir a presentaciones a donde los han invitado.

“Pero nos arriesgamos y aquí estamos”, resaltó.

Por aparte, Luis Taquez, del grupo Pensamiento Mundo Maya, indicó que el barrilete es un homenaje al patrón del municipio y que se tomaron más de seis meses en la elaboración. Las reuniones de trabajo eran desde las 7 de la noche y terminaban por la madrugada.

“Agotamos las posibilidades de exhibirlo el 1 de noviembre, pero por el clima no se pudo, pensamos que hoy a las 5 de la mañana no se iba a poder, per tuvimos fe y bendito Dios se calmó y ahora podemos exponer nuestro trabajo de seis meses”, dijo.

“Cada barrilete es un homenaje a lo santiaguenses que han partido al cielo”, reflexionó.

Turismo

Al lugar llegaron mucho turistas a apreciar las enormes obras de arte, incluso extranjeros, como Manuela Lavinas, originaria de Brasil, quien dijo que siempre quiso viajar al país en estas fechas para apreciar los barriletes.

“Hace años que quería venir porque escuchaba mucho de los barriletes, pero no me imaginaba la emoción que se sentía al verlos todos juntos volar”, exclamó la turista.

“Se puede sentir el trabajo colectivo, la emoción y a la vez la fragilidad de cada barrilete, cuando suben”, destacó.