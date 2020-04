Banderas blancas: Sin dinero, sin comida y a punto de vivir en la calle

María es ama de casa y su esposo es albañil, pero desde hace un mes él no ha podido salir a trabajar debido a que no hay transporte. Colocaron una bandera blanca en señal de auxilio, pues la incertidumbre se ha apoderado de ellos porque no saben cómo darles de comer a sus dos hijas, ni proporcionales un techo, ya que el dinero que tenían se ha terminado.

“De tres tiempos ahora solo hacemos dos”

Han tenido que racionar la poca comida que tiene y les llegan a donar, ambos son vendedores informales pero las restricciones han comenzado a dejar secuelas y ahora no pueden darle ni leche a sus hijos.

Reciclador en riesgo de ser desalojado

Trabajaba de recolectar botellas de plástico, pero lleva un mes de no poder hacer nada por las restricciones de movilidad, y ahora no solo ha pasado hambre junto a otros 12 miembros de su familia, sino que también corre el riesgo de que los desalojen de la vivienda que alquilan.

“No tengo para mi medicina, menos para comida”

Ella tiene 50 años y su esposo 71. Ambos son trabajadores informales y tienen a su cargo a su nieta de 5 años, a la que ahora no pueden brindarle alimento. A ello se suma que ambos son diabéticos y necesitan insulina. No puede salir a trabajar y se ha quedado sin comida

Se dedica a lavar ropa y a planchar en una zona de la capital, pero desde el 17 de abril no ha podido viajar y ahora se ha visto en la necesidad de pedir fiado sus alimentos. Un mes después ha decido pedir ayuda colocando su bandera blanca frente a su casa.