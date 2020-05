Bailarina de ballet se adapta al confinamiento para no perder la disciplina

Inés Estrada es parte del Ballet Guatemala y asegura que la danza corre por sus venas, de hecho la ha practicado desde los 8 años de edad cuando ingresó a la Escuela Nacional de Danza, donde inició su carrera y a los 16 ya formaba parte de la compañía del Ballet Nacional de Guatemala.

“Es parte de mi vida, es elemental para mi estar en movimiento” afirma la balletista.

Pero con la pandemia del coronavirus sus planes cambiaron, cancelándose la temporada de la Bella y la Bestia que estaba por dar inicio en el Teatro Nacional, poniéndole una abrupta pausa a la rutina de Inés.

“Mi clase, mi entrenamiento, los ensayos y fines de semana estábamos empezando con nuestra temporada, pero fue sábado que nos avisaron que no iba a haber la presentación del domingo porque estaba todo cancelado hasta nuevo aviso, entonces fue algo muy de sorpresa que hasta el momento no he aceptado, es difícil cortar algo que ya estaba programado” señala.

Aún en medio del confinamiento los bailarines no pierden la disciplina, adaptándose a las rutinas en casa, en el caso de Estrada, lo primero es media hora de yoga, otra media de pilates, para continuar con hora y media de clase con sus profesores quienes se conectan por plataformas web, rutina que lleva a cabo de lunes a viernes.

“Logré ambientar un poquito mi sala, mi esposo me hizo una barra, tengo algunos implementos para poderlos adecuar, porque si es difícil trabajar sobretodo en piso, porque trabajamos con piso de madera especial para danza” cuenta emocionada.

La bailarina espera que al acabar la cuarentena pueda regresar a bailar, aunque asegura que en este momento lo más importante es cuidad su salud y la de su familia.