Así fue el reencuentro en EE. UU. entre migrantes y familias guatemaltecas que tenían décadas de no verse

15 familias guatemaltecas llegaron a Los Ángeles, Estados Unidos, para reunirse por primera vez durante décadas con sus seres queridos que migraron al referido país.

El emotivo momento quedó grabado y se ve cuando los guatemaltecos se abrazan al reencontrarse y no faltaron las lágrimas y los sentimientos encontrados, informó Noticias Telemundo el martes 12 de julio.

Durante el recuentro, uno de los momentos más emotivos fue cuando abuelos conocieron a sus nietos.

Este recuentro entre familias fue impulsado por el proyecto denominado Abrazos y más abrazos que ha reunido a más de 300 familias mexicanas y por primera vez reunificaron a familias guatemaltecas.

En las imágenes se ve los fuertes abrazos que se mezclaron con la alegría de volverse a ver.

Fredy Castañón tenía 17 años de no haber visto en persona a su madre y expresó a Noticias Telemundo: “Nostalgia, imagínese la alegría de tanto tiempo de no verla y tenerla enfrente y poderle dar un abrazo, no tiene precio”.

El reencuentro fue en un parque a un costado del Ayuntamiento y a los guatemaltecos que llegaron se les entregó un certificado de bienvenida

La guatemalteca Olga Cano tiene 24 años de no ver a su madre.

“Ya estaba todo listo cuando en diciembre nos dijeron que tenía cáncer terminable”, externó.

Entre lágrimas expresó: “Hubiera querido tenerla aquí, abrazarla y decirle cuánto la amaba”.

Fueron un total de 15 padres y abuelos que aterrizaron en el sur de California para el recuentro.

Foto principal: Captura de imagen del video de Noticias Telemundo