APG condena “ataques” de director del San Juan de Dios contra reportera que da seguimiento a la crisis hospitalaria

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó este jueves 7 de abril los “ataques” contra la reportera de Prensa Libre y Guatevisión, Andrea Domínguez, por parte del director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, quien la señaló de tener una persecución “personal” en su contra, de ser amarillista y de mentir en sus reportes relacionados con la crisis que afronta ese nosocomio desde hace varios meses.

“La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ve con preocupación los constantes ataques a mujeres periodistas y medios, pretendiendo silenciarlas y evitar críticas y denuncias de su actuar frente a instituciones del Estado, actitud que rechazamos tajantemente y exigimos pleno respeto al artículo 35 de la Constitución”, refiere un comunicado de dicha entidad de prensa.

Reitera que “recientemente, la periodista Andrea Dominguez, integrante de Prensa Libre y Guatevisión, sufrió ataques y deslegitimación por parte del director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, por las publicaciones que ha realizado en el último mes sobre distintas problemáticas en ese nosocomio, entre estas, la ausencia de medicamentos y el fallecimiento de un bebé, con desnutrición, debido a la falta de atención médica”.

Según la APG, “con anterioridad otras mujeres sufrieron agresiones, tal es el caso de Carolina Gamazo del medio digital No-Ficción, que ha sido objeto de constante acoso sexual por medio de redes sociales. Asimismo, Irma Alicia Velásquez fue atacada y acusada de racista por una crítica al fiscal Rafael Curruchiche”.

La APG agrega que “la actitud del director del Hospital San Juan de Dios es un hecho más de ataque a libertad de prensa y a la libre expresión, pues no tuvo empacho en acusar a Prensa Libre de “irresponsable y amarillista” por las publicaciones que había hecho Andrea Dominguez sobre el fallecimiento de un paciente y la falta de antibióticos en el hospital”.

Reitera que “las actitudes de Hernández lejos de ser un caso aislado son un patrón que se repite en la administración pública, particularmente en el sector gubernamental, en el que los empleados se consideran impolutos y creen que cualquier crítica hacia su función es un ataque personal. Estos funcionarios ante la incapacidad de disipar los señalamientos en su contra recurren a los ataques, el descredito y el acoso hacia los periodistas, y pretenden imponer que la versión oficial de los hechos son una verdad irrefutable”.

“La Comisión de Libertad de Prensa de la APG demanda a Hernández y a todos los funcionarios públicos que cesen los ataques, deslegitimaciones y penalizaciones en contra de los medios y los periodistas que cumplen con su función de informar, analizar y denunciar, con hechos todos aquellos comportamientos que afectan a la población”, concluye la APG.

Los señalamientos de Hernández se dieron el pasado miércoles cuando Domínguez cubría una conferencia de prensa para dar a conocer avances en la atención de pacientes con problemas cardiacos, pero una paciente con cáncer los abordó y se quejó por falta de medicamentos.

“Esto es otro tema y es otra prioridad que los pacientes necesita, esto denota un oportunismo y amarillismo el haberla expuesto a usted de esta forma”, dijo Hernández a la paciente que reclamaba atención. Sin embargo, la paciente le aclaró que quien buscó a los periodistas fue ella.

“Bueno, Andrea, usted ha venido persiguiéndome desde hace tiempo, personalmente, no es nada más que personal, usted me saca todos los días en la Prensa Libre, no entiendo cuál es el problema (…), usted se toma el tiempo de sacar una foto de la familia cargando su féretro cargándome a mi esa responsabilidad, que me imagino usted ha de tener alguna razón para hacerlo”, incriminó el director a la reportera durante la conferencia de prensa.

“Yo la respeto mucho como persona y como profesional, pero usted ya ha transgredido muchísimo mi persona y hoy le suplico un alto, porque evidentemente eso es un ataque a mí como administrador del hospital (…) su empresa me ha dado hasta dos titulares semanales y no se cuánto dinero le ha costado eso a su empresa y no sé por qué siguen haciendo eso. Este hospital está avanzando, aunque no les guste”, recriminó.

“No veo por qué buscarle tres pies al gato (…) pero la verdad si es algo personal, pues resolvámoslo porque no tengo nada que esconderle (…) y si ustedes me siguen haciendo famoso pues para mí no hay problema porque yo seguiré trabajando”, refirió.

El director del Hospital también dijo que todo lo que se ha publicado es “mentira”.