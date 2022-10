Anuncian otro apagón en el Aeropuerto Internacional La Aurora y esto dicen las autoridades

Desde hace unos meses, el Aeropuerto Internacional La Aurora ha registrado, por momentos, la falta de energía eléctrica en sus instalaciones.

Ante esto, la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas pide al Estado que se le ponga la atención necesaria, pues es algo que afecta la imagen del país y el trabajo diario en el lugar.

Mientras tanto, se informa de un próximo apagón que ocurrirá el 7 de octubre.

Esta es una problemática que afecta a todas las aerolíneas que operan en el país y es que ya ha pasado en varias ocasiones que el Aeropuerto Internacional La Aurora se queda sin energía eléctrica por varios minutos, e incluso horas.

Esto retrasa varios procesos, pues las aerolíneas deben hacer sus registros de forma manual. Además, de que la primera imagen que los turistas tienen al llegar al país no es la mejor.

“Esto afecta a todo nivel y se retrasan las operaciones porque no funcionan los sistemas, tiene que ser movido el equipaje de forma manual, no hay elevadores para bajar el equipaje, o sea, esto se convierte en un caos. Sabemos que la administración está muy interesada en resolver el tema, no es que sea tema de presupuesto porque nos han dicho que si tienen el dinero para comprar las piezas o reparar” dijo Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA).

La Asociación pide una mayor atención y de urgencia a esta problemática, sobre todo, porque ya inició el último trimestre del año en el cual los viajes de turistas nacionales y extranjeros aumentan.

Rodas agregó que la recuperación de pasajeros es bastante positiva. Algunas aerolíneas ya alcanzaron los números del 2019 y algunas están en el proceso.

“Todo el año el viajero ha sido muy fiel, ha seguido volando. Consideramos que va a ser una muy buena temporada. Las aerolíneas están preparadas, pero si necesitan que el aeropuerto cumpla con lo que debe proveer”, dijo Rodas.

Al pedir una postura a la Dirección General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, su director, comentó que trabajarán en conjunto con las aerolíneas y han llegado a un acuerdo para un próximo apagón. Asegura que el Estado ha puesto toda la atención del caso en solucionar el problema.

“En conjunto hemos tomado el tiempo para hacer el siguiente corte programado y esto va a ser con el fin de poder hacer los cambios de piezas para poder hacer todo el trabajo de mantenimiento correctivo que va a dar pie a que podamos solventar esto de forma permanente para un futuro. Las líneas aéreas escogieron el 7 de octubre, en la madrugada, para poder hacer el trabajo derivado a que no afectaría ninguna operación para ellos” mencionó Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil.

Asimismo, dijo que la atención de parte del estado está, al igual que el compromiso.

Mientras tanto, en una entrevista para Prensa Libre hace un mes, el representante de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para Centroamérica, Cuba, Ecuador y Venezuela, David Hernández, dijo que los grandes obstáculos para el crecimiento del transporte aéreo de Guatemala son:

El retraso en inversiones de infraestructura

La falta de un plan nacional de aviación civil

La ausencia de claridad en los roles y responsabilidades de las autoridades aeroportuarias

La actualización de procesos digitales que faciliten la importación y exportación de mercancías.

Agregó que se necesita la creación de una empresa autónoma que opere los aeropuertos y/o las concesiones de los mismos y que también gestione la aviación en general.