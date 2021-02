Ante el cierre del vertedero de Amsa, recolectores amenazan con tirar la basura frente a esa institución

Después de cuatro días de que el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa) fue cerrado a causa de un incendio, la basura que generan 34 municipios empieza a ser un problema, pues no hay donde depositarla.

Este jueves 11 de febrero, varios camiones cargados de basura se parquearon en la entrada al vertedero, en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, debido a que la basura se empieza a descomponer sobre los vehículos y predios, señalan pilotos de esas unidades.

En los camiones los desechos se descomponen y atraen moscas y gusanos, lo que a criterio de los pilotos agrava la contaminación en el área, pues la basura genera malos olores.

Los recolectores de desechos señalan que dieron 24 horas para que las autoridades de Amsa dieran respuestas sobre qué hacer con la basura, pero no obtuvieron nada y decidieron trasladarse a la entrada del vertedero.

Aseguran que de no ser atendidos vaciarán los camiones en la entrada de Amsa y parquearán los camiones cargados frente a las municipalidades, porque los alcaldes tampoco dan una respuesta.

La gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de la República de Guatemala (Greredesolgua) interpuso una denuncia penal en contra de las autoridades de Amsa y de la Vicepresidencia de la República por incumplimiento de deberes y por atentar contra la vida y la salud de la población guatemalteca.

Miguel Carrera, presidente de Greredesolgua, dijo que durante años ha habido problemas con el tema de la basura y que recientemente buscaron un acercamiento con la directora de Amsa, pero no ha sido posible.

“La basura está pudriéndose en los camiones y es responsabilidad de Amsa y la Vicepresidencia de la República. En Villa Nueva las calles se están inundado de basura porque ya no se puede recolectar”, señaló Carrera.

José Modesto Silvestre, recolector de desechos de Bárcenas, dijo que desde el lunes último tiene cargado su camión y que la basura se descompone con rapidez, por lo que espera que las autoridades solucionen el problema cuanto antes.

Agregó que debido al cierre del vertedero se han visto en la necesidad de depositar la basura en los predios donde se guardan los camiones, lo que constituye otro problema porque son lugares inapropiados para eso.

Para Josué Sazo, recolector de desechos de Villa Canales, “necesitamos que en las áreas donde está controlado no dejen entrar a descargar, porque en las comunidades la generación de basura no se detiene. Esperamos que no se dejen a descargar porque el olor no se aguanta y debemos cumplirle a la comunidad”.

Según autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el tercer incendio que se registró en el vertedero de Amsa, en el km 22 de la ruta al Pacífico el 6 de febrero último y que se extendió por las plataformas 1,2 y 3, está extinto en 85%.

De acuerdo con las imágenes captadas por un dron, los puntos de calor se sitúan en la plataforma 1 y parte de la 2. El Ejército de Guatemala apoya las tareas de control del fuego con un helicóptero.

En los últimos días miles de vecinos de zonas aledañas han sido afectados por el humo causado por las toneladas de desechos que se queman en el vertedero.

Autoridades de Amsa y Conred fueron citadas este jueves por diputados de la Bancada UNE para que dieran una explicación de la forma cómo se ha manejado la emergencia causada por el siniestro.

Durante la citación, la Conred señaló que no se emitió ninguna alerta respecto al incendio en el vertedero.

Ante la consulta de los diputados sobre a dónde se llevará la basura que no ingresa a Amsa, Jacqueline Morales, directora de esa entidad señaló que las municipalidades se comprometieron a trasladar sus desechos y buscarles un destino; sin embargo, los parlamentarios consideran que las comunas no tienen esa capacidad y “de seguir así Guatemala se convertiría en un basurero”.

La funcionaria afirmó que buscará el apoyo del presidente Alejandro Giammattei para resolver el problema, mientras que los diputados señalan que se trata de un desastre ambiental y que la Conred “va tarde” al no haber emitido una alerta por el incendio.