Alza de casos se mantiene en el país: Salud reporta de nuevo más de dos mil contagios nuevos en una semana crítica

De acuerdo con la actualización del Ministerio de Salud, este martes se reportaron dos mil 466 casos nuevos de coronavirus, de nueve mil 232 pruebas efectuadas, en una semana crítica en la que se ha reportado un alto número de contagios.

Salud también informó que 68 personas más fallecieron en fechas anteriores. Así la cantidad de casos acumulados registrados suma 298 mil 904, los fallecidos por la enfermedad son mil 350, los pacientes recuperados suman 266 mil 602, y los casos activos 22 mil 952.

El país afronta, desde la penúltima semana de junio un preocupante incremento de contagios cuyas cifras oscilan entre los mil 800 y dos mil 800 casos; el día más crítico fue el jueves 1 de julio, cuando los casos alcanzaron los dos mil 855.

El repunte comenzó el 23 de junio, con dos mil 28 casos registrados; dos días más tarde, el país reportó dos mil 274.

Pero esta semana ha sido crítica no solo por el alza de contagios: los médicos en varios centros hospitalarios denuncian una saturación de pacientes con covid-19, aunado a la falta de medicamentos y del personal necesario para atenderlos.

Por si fuera poco, de acuerdo con estadísticas brindadas por el Hospital General San Juan de Dios, ha habido también un repunte de casos en los niños y adolescentes.

La llegada de nuevas cepas (alpha, del Reino Unido; beta, sudamericana; y gama, brasileña) al país complican el diagnóstico, así como la respuesta que los médicos pueden dar a los pacientes.

Aunado a estas situaciones, las vacunas escasean y aún no hay visos de que Salud adquiera más fármacos, ya que se está a la espera de la llegada de la vacuna rusa Sputnik V, que ha causado polémica y por cuya compra la ministra fue denunciada este viernes por la Contraloría General de Cuentas.

Las autoridades de Salud han justificado el alza de contagios, una vez más, con el descuido de la población sobre las medidas de contención y al surgimiento de las nuevas variantes.

El director del Hospital General San Juan de Dios lanzó recientemente un grito desesperado ante la situación: “Hoy estamos peor, la primera ola no era nada de lo que estamos viviendo hoy y esto se va a complicar si no hacemos nosotros nada como población también (…) “Regresen a tenerle miedo a la enfermedad, porque hoy es peor que cuando de verdad el miedo nos paralizó y no salimos de nuestras casas”.