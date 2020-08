Alejandro Sinibaldi habla sobre los casos de corrupción en su contra: Mi principal objetivo es contar la verdad

El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi conoció el motivo de su detención, de las ocho órdenes de captura por delitos de corrupción en su contra desde 2016.

El prófugo estaba en Florencia, Italia, y después de manifestar su voluntad de presentarse ante la justicia de Guatemala fue detenido después de un periplo entre Amsterdam, Ciudad de México y Tapachula.

Sinibaldi habló con los medios antes de ir a prisión provisional y se refirió así a los proceso sen su contra:

“Quiero ser enfático que me entrego de forma voluntaria, confiado en que se respetarán mis derechos humanos, derechos fundamentales y el estado de Derecho”.

“Desde el primer día dije que me iba a presentar. ¿Por qué me tardé? se sabrá más adelante”.

“Pasó más de un año del trámite para estar aquí”.

“Tengo sentimientos encontrados por estar de nuevo en mi país, ver a mis hijos, mi familia, y angustia porque es un proceso complicado”.

“Voy a aclarar mentiras porque muchos se han aprovechado de mi ausencia para limpiar en mí sus actos de corrupción”.

“Mi principal objetivo es contar la verdad y hablar de muchas cosas. Los constructores me llamaron extorsionista. Nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores, los políticos, los ministros, somos aves de paso. Ellos han creado un sistema para lograr adjudicar a dedo las obras que les interesa”.

“Quiero pedirle a los medios que, así como en mi ausencia cubrieron de manera amplia lo que otros declararon sobre mí, les pido que cubran la contraparte”.

“No está sobre la mesa ser colaborador eficaz. No tengo arreglo o algo planificado. Vengo porque quiero enfrentar la justicia, contar la verdad, enfrentar este proceso. Se lo debo a mis hijos, tengo que tener la capacidad y valentía de enfrentar el proceso porque, si no, no tendré la capacidad de darle la cara a mis hijos”.