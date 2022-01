Alcalde de Mixco, Neto Bran, queda sin inmunidad por caso de arrendamiento de oficinas

Este jueves 20 de enero, la Sala Primera de Apelaciones resolvió el retiro de inmunidad del alcalde de Mixco, Neto Bran.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público podrá investigar al jefe edil en un caso de arrendamiento de un inmueble para oficinas de la Municipalidad, por un monto de Q176 mil

El jefe edil es señalado por el Ministerio Público de los delitos de concusión, abuso de autoridad y fraude.

El Ministerio Público señala que existen indicios de los cuales se puede establecer que en su calidad de alcalde intervino, posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adquisición de servicios mediante contrataciones en arrendamiento de bienes inmuebles en perjuicio de los intereses de la comuna.

“De conformidad con lo que establece la Ley en Materia de Antejuicio, el Ministerio Público mediante su labor objetiva, imparcial e independiente, presenta la solicitud de retiro de inmunidad ante el órgano jurisdiccional competente, para que determine si ha lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de un acto constitutivo de delito y poder iniciar así la investigación respectiva”, señaló un comunicado de prensa del MP cuando presentó la solicitud de retiro de inmunidad.

En su cuenta de Facebook, el jefe edil argumentó que ya estaba enterado del retiro de su antejuicio.

“Todo estaba preparado para que el viernes me llevaran jalado. Todo cuadraba para que me llevaran enchachado a los Tribunales. Lo hicieron todo muy rápido”, dijo.

“Buscaron darme orden de captura, pero no les salió la cosa porque no hicieron bien las situaciones. A raíz de mis situaciones de Feci, donde los juzgados resolvieron a mi favor, encontré unos elementos que me permitían recusar a dos jueces de ese caso. Así fue, se recusó y presenté las pruebas y resolvieron el caso, no quitándome el antejuicio”, detalló.

Añadió que, “cada vez que a esa sala te toca conocer un expediente de Neto Bran, como tengo recusados a estos dos jueces, ellos siempre tienen que excusarse de conocer. A finales de noviembre me indicaron que jueces suplentes integrarían la sala”.

“El jueves, cuando me notificaron, sucedieron una serie de errores grotescos. Integran otro tribunal para resolver, pero no me notifican. Ellos vienen, integraron y resolvieron quitarme el antejuicio, pero no me no notifican y todo sujeto procesal debe conocer cómo va su expediente, pero no lo hicieron”, detalló.

Agregó que en lugar de notificar a los abogados competentes, se notificó a otros. “Fue una de errores. Cuando nosotros nos dimos cuenta fuimos a devolver la cédula de notificación. Se vinieron a la Municipalidad para cambiar la mala por la buena. No lo hicimos y metí un recurso de actividad procesal defectuosa”, detalló Bran.