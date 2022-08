Agricultoras señalan a guardias de alcaldesa de Parramos de disparar durante incidente en huerto comunal (y qué dice la comuna)

Desde temprana hora de este viernes 26 de agosto, un grupo de unas 280 mujeres agricultoras de Parramos, Chimaltenango, retuvo y exigía a la alcaldesa Alicia Méndez, responder por los daños en los cultivos de los huertos comunales, ya que según las afectadas, estos fueron destruidos con maquinaria y no se les informó.

Las mujeres tienen el terreno municipal como huerto comunal desde hace cuatro años, desde la administración anterior, y el problema se originó cuando la alcaldesa indicó que entregó una notificación para que desalojaran.

El plazo para desalojar era de tres meses y este 26 de agosto venció, pero en la notificación aparece el nombre de una persona que no está entre el grupo de las 280 mujeres.

El ambiente en Parramos se tornó violento cuando los guardaespaldas de la alcaldesa accionaron sus armas en medio del grupo de mujeres y niños, esto para retirar a la funcionaria, según los inconformes.

Mientras se registraba la tensión, fue necesaria la presencia de antimotines en el lugar y la Policía Nacional Civil capturó a dos guardias privados de la funcionaria.

En videos en el lugar se observa cuando las mujeres expresaban su malestar por lo sucedido y mientras lo hacen se escucharon disparos.

“Está tirando mire”, le manifestó una mujer a un policía al escuchar los disparos.

En estos huertos comunales cultiva el grupo de mujeres, entre ellas madres solteras y viudas.

Una de las entrevistadas afirmó que la alcaldesa en ningún momento les mandó algún comunicado para decir que desalojaran el terreno y según la inconforme, la funcionaria habría mostrado documentos no legítimos, ya que aparece el nombre de una persona de apellido Argueta, quien no está en el huerto.

Señaló que la funcionaria llegó con un grupo de personas a las 3 de la madrugada con una máquina, para sacar los cultivos y algunos se los llevaron a la comuna en un camión.

“No es justo lo que la señora está haciendo con su gente, nosotros como pueblo nos defendimos, ella pone al pueblo contra el pueblo y no es justo”, señaló.

Añadió que el grupo de mujeres fue víctima de agresiones y lamentan lo sucedido, ya que el costo del abono es elevado.

“Lo que queremos es que la señora de la cara, porque ella se cubre con su gente, que nos de la cara y que nos diga ¿Qué es lo que ella quiere con este terreno?”, advirtió la inconforme.

También pidió que la alcaldesa pague por los daños causados al huerto, ya que recién habían sembrado remolacha.

Dijo que llevan más de cuatro años cultivando en el lugar y estimó las pérdidas en unos Q25 mil.

Comuna se pronuncia

La Municipalidad de Parramos emitió un comunicado en el que informó que este viernes 26 de agosto la alcaldesa se presentó junto a algunos colaboradores municipales a realizar trabajos de limpieza en un espacio de los campos del tunal, zona 1, previas notificaciones efectuadas a personas que han hecho uso del mismo, por un proyecto de beneficio a ejecutarse en el sector.

Afirmó: “Siendo sorprendidos por un grupo de individuos con palos, machetes, piedras, hierros y gas pimienta, hiriendo seriamente a personas que la acompañaron a realizar las inspecciones correspondientes”.

Aseguró: “En este incidente confuso hubo necesidad de trasladar a la alcaldesa con golpes de consideración, pero estable a un centro asistencial”.

En el comunicado pide a los vecinos no dejarse sorprender por medios que no tienen buenas intenciones y añadió que la alcaldesa “continúa dispuesta a trabajar por todo el municipio, no solo por una agrupación de personas”.